الرئيس التركي: تركيا تفي بمسؤولياتها المتعلقة بمكافحة تغير المناخ

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن تركيا تفي بمسؤولياتها تجاه الكفاح العالمي ضد تغير المناخ والكوارث الطبيعية.

جاء ذلك في رسالة مصورة بعثها، الاثنين، إلى المؤتمر الدولي الذي ترعاه باكستان والأمم المتحدة ويعقد في مدينة جنيف السويسرية.

وتمنى أردوغان، في الرسالة، السلامة للشعب الباكستاني إثر الفيضانات التي اجتاحت البلاد خلال الأشهر الماضية، وترحم على أرواح الضحايا، وتمنى الصبر لأقاربهم والشفاء العاجل لمصابي تلك الكارثة.

وأوضح أن تركيا، وكما فعلت عبر التاريخ، لم تترك الشعب الباكستاني وحده في مواجهة كارثة الفيضانات.

وتابع: "أوصلنا للشعب الباكستاني أكثر من 7 آلاف و500 طن من المساعدات الإنسانية عقب كارثة الفيضانات، وما زلنا نواصل إرسال المساعدات لهم".

وأشار إلى وجود مزيد من العمل المشترك لمواجهة الآثار المدمرة لأزمة المناخ، مبيناً أن تغير المناخ والمشاكل التي يسببها "مشكلة مشتركة للبشرية".

ولفت الرئيس التركي إلى أن الكارثة التي حدثت في باكستان كشفت مرة أخرى عن الآثار المدمرة لتغير المناخ، مشددا على ضرورة مكافحة هذه الكوارث بالتضامن في إطار إستراتيجية معينة.

وأكد أردوغان أن تركيا ستقوم بما يقع على عاتقها من أجل إعادة إعمار المناطق المتضررة من الفيضانات التي ضربت باكستان.

يشار إلى أن الفيضانات الكارثية في باكستان تسببت في مصرع أكثر من 1500 شخص منذ 14 يونيو/ حزيران الماضي، وفق الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان.