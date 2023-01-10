تنبؤات باختفاء أكثر من 80% من الأنهار الجليدية بحلول عام 2100

تتقلص الأنهار الجليدية في العالم وتختفي بوتيرة أسرع مما كان يعتقد العلماء، حيث من المتوقع أن يختفي نصف الأنهار الجليدية على الأرض ولا سيما الصغيرة منها بحلول نهاية القرن، وإذا لم تتعدل اتجاهات تغير المناخ الحالية، فقد يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 80% من الأنهار الجليدية، وفقاً لدراسة جديدة.

وتقدم النتائج التي نُشرت في مجلة العلوم الأمريكية، الخميس الماضي، نظرة أشمل على مستقبل 215.000 نهر جليدي في العالم، حيث أكد المؤلفون على أهمية الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للتصدي لعواقب ذوبان الأنهار الجليدية مثل ارتفاع مستوى سطح البحر واستنفاد موارد المياه.

وللمساعدة في توجيه صانعي السياسات، نظرت الدراسة في تأثير 4 سيناريوهات على الأنهار الجليدية، حيث يبلغ متوسط تغير درجة الحرارة العالمية 1.5 درجة مئوية، 2.0 درجة مئوية ، 3.0 درجة مئوية ، 4.0 درجة مئوية.

وقالت ريجين هوك من جامعة أوسلو وجامعة ألاسكا فيربانكس، وهي مؤلفة مشاركة في الدراسة: "كل زيادة في الدرجة تنتج المزيد من الذوبان والخسارة".

وأضافت: "لكن هذا يعني أيضاً أنه إذا قللنا من ارتفاع درجة الحرارة يمكن أيضاً تقليل فقدان الكتلة، لكن هناك القليل من الأمل".

حتى إذا كان ارتفاع درجة الحرارة العالمية يقتصر على 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة وهو الهدف الأكثر طموحًا لاتفاقية باريس، فقد قدر الباحثون أن 49% من الأنهار الجليدية في العالم ستختفي بحلول عام 2100.

وسيمثل ذلك حوالي 26% من كتلة الأنهار الجليدية في العالم لأن أصغر الأنهار الجليدية ستكون أول من سيتأثر.

ويُقدر حالياً أن متوسط درجة الحرارة العالمية يزداد بمقدار 2.7 درجة مئوية مما قد يتسبب في خسارة شبه كاملة للأنهار الجليدية في أوروبا الوسطى وغرب كندا والولايات المتحدة القارية ونيوزيلندا.

وقالت هوك: "المناطق التي بها القليل من الجليد نسبياً مثل جبال الألب الأوروبية أو القوقاز أو جبال الأنديز أو غرب الولايات المتحدة، تفقد كل الجليد تقريباً بحلول نهاية القرن بغض النظر عن سيناريو الانبعاث. لذا فإن تلك الأنهار الجليدية محكوم عليها بالفناء بشكل أو بآخر".

وفي ظل السيناريو الأسوأ الذي يتضمن ارتفاع درجة الحرارة العالمية بمقدار 4.0 درجات مئوية، ستكون الأنهار الجليدية العملاقة مثل تلك الموجودة في ألاسكا أكثر تضرراً وستختفي 83% من الأنهار الجليدية بحلول نهاية القرن.

كما سيؤدي فقدان الأنهار الجليدية إلى تفاقم ارتفاع مستوى سطح البحر.

وقالت هوك: "إن الأنهار الجليدية التي ندرسها لا تمثل سوى 1 في المائة من إجمالي الجليد على الأرض، وهي أقل بكثير من الغطاء الجليدي في غرينلاند والغطاء الجليدي في أنتاركتيكا. لكنها مع ذلك ساهمت في ارتفاع مستوى سطح البحر تقريباً بنفس المعدل الذي حصل في غرينلاند و صفيحة الجليد في أنتاركتيكا سوية في العقود الثلاثة الماضية".

وسيؤدي الاحترار بمقدار 1.5 درجة مئوية إلى زيادة متوسط مستوى سطح البحر بمقدار 9 سنتيمترات، بينما تؤدي درجات الحرارة الأعلى بمقدار 4.0 درجات مئوية إلى ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار 15 سم.

وقالت هوك: "لا يبدو الأمر كثيراً، 9 سنتيمترات تصل إلى 15 سنتيمتراً، لكن ليس مستوى سطح البحر العالمي هو ما يثير القلق. إنه يرتبط في الغالب بازدياد العواصف" والتي لديها القدرة على تسبب "الكثير من الضرر".

كما سيؤثر اختفاء الأنهار الجليدية أيضاً على موارد المياه لأنها توفر المياه العذبة لحوالي ملياري شخص.

وأضافت هوك: "تعوض الأنهار الجليدية فقدان المياه في الصيف عندما لا تمطر كثيراً ويكون الجو حاراً".

هذا وقد تم التوصل إلى توقعات الدراسة والتي هي أكثر تشاؤماً من توقعات خبراء المناخ في الأمم المتحدة، من خلال عمليات مراقبة كتلة كل نهر جليدي خلال العقود والمحاكاة الحاسوبية.

وأردفت هوك إنه بالرغم من النتائج المثيرة للقلق "من الممكن تقليل الخسائر الجماعية بفعل الإنسان. وإذا حدث ذلك فهو بالطبع متروك لصانعي السياسة".