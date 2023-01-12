مناورات تدريبية لفرق الإنقاذ بمركز "بالاندوكان" للتزلج في أرضروم التركية

يجري فريق البحث والإنقاذ التابع للدرك التركي، والمكلف بأداء مهامه في بالاندوكان، أحد أهم مراكز التزلج في تركيا، مناورات تدريبية في المنطقة.

ويساعد فريق البحث والإنقاذ زوار مركز التزلج الواقع بولاية أرضروم شمال شرقي تركيا، في حال احتياجهم للعون إذا أصيبوا أثناء التزلج أو علقوا بين الثلوج أو فقد الاتصال بهم.

ويضم مركز بالاندوكان 65 مضمار تزلج، تتراوح أطوالها بين 1,1 و14 كيلومترا وبدرجات صعوبة متفاوتة.

ويتيح المركز لزواره فرصة ممارسة العديد من الرياضات والألعاب المثيرة مثل ركوب لوح التزلج وتسلق الجدار الجليدي، وحديقة الثلج والطيران المظلي والتزلج الليلي.