"زقزقات استوائية" في حديقة حيوانات قيصري وسط تركيا

تستضيف حديقة الحيوانات في ولاية قيصري وسط تركيا العديد من الطيور الاستوائية ذات الألوان الزاهية الملفتة للأنظار، ما يجعلها قبلة للزوار.

ويحرص القائمون على الحديقة على توفير الأجواء المناسبة لعيش تلك الطيور المستقدمة من مناطق ذات مناخ استوائي.

و قال مدير حديقة الحيوانات التابعة لبلدية قيصري برهان الدين باجاق إن الحديقة تضم نحو 1600 حيوان من 153 نوعاً، بينها 27 نوعاً من الطيور التي تعيش في المناطق الاستوائية.

ولفت باجاق، في تصريح لوكالة الأناضول، إلى وجود أنظمة تدفئة لتوفير الأجواء المناسبة للطيور حيث تمكث في الشتاء، أما في الصيف يتم نقلها إلى الأماكن المفتوحة في الحديقة.

وأشار إلى أن الحديقة استقبلت 375 ألف زائر العام المنصرم ويهدفون لرفع الرقم إلى 500 ألف العام الجاري.