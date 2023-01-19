شتاء تركيا الدافئ يعيق سبات الدببة البنية

يؤثر تغير المناخ والاحترار العالمي على النظم البيئية العالمية كما يؤثر هذان العاملان أيضاً على الحياة البرية في جميع أنحاء العالم. وفي حين تسبب ارتفاع درجات الحرارة في ندرة المياه، فقد أدى ذلك أيضاً إلى خروج الدببة من السبات في وقت أبكر من المعتاد، أو إلى إجبارهم في بعض المناطق على تخطي حالة السبات الشتوي تماماً.

وأدت فصول الشتاء الأكثر دفئاً وفصول الخريف المتأخرة وقدوم الربيع المبكر في تركيا، إلى تعطيل سلاسل الغذاء والإيقاعات البيولوجية، ما منع الدببة من السبات الذي عادة ما تدخله للبقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء، وهو الوقت الذي يكون فيه الطعام والماء أكثر ندرة في البرية. وبمجرد أن تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع في الربيع، تخرج الدببة من أوكارها وتبدأ في البحث عن الطعام. لكن الشتاء الدافئ هذا العام أدى إلى تعطيل أنماطها الطبيعية في أجزاء مختلفة من تركيا.

بورصة

تعد ولاية بورصة موطناً لمأوى الدببة الوحيد في تركيا، حيث تم إعداد برنامج تغذية خاص لـ 72 دباً لم يدخلوا في سبات. وفي مأوى "كاراجا بيه أوفاكوروسو" للدببة ومركز إنقاذ الحياة البرية "جلال أقار" الواقع في منطقة "كاراجا بيه" في بورصة، تتمتع الدببة بحياةٍ مراقبة على مساحة 302 فداناً من أراضي الغابات، حيث يتم الاعتناء بهم جيداً من قبل متخصصين. وبصرف النظر عن الطعام الذي تجده الحيوانات في البيئة الطبيعية، تستعد الدببة لفصل الشتاء من خلال تناول الفواكه والخضروات التي يقدمها متخصصو الرعاية.

ورغم أن الدببة في المركز لا تدخل في سبات خلال أشهر الشتاء، لكنها تدخل فترة من الخمول تسمى "السبات" ويتم إعطاؤها كمية أقل من الطعام حيث يتباطأ التمثيل الغذائي لديها بشكل كبير.

وصرح المسؤولون أن الدب يأكل حوالي 5 إلى 6 كيلوغرامات من الطعام يومياً، بما في ذلك التفاح والكمثرى والخيار والدجاج وعلف الحبيبات والجزر. ونتيجةً لوجودها في الملجأ، تعطى الدببة ما مجموعه 400 كيلوغرام من الطعام يومياً.

وحول الرعاية التي تقدم للدببة، قال الأخصائي البيطري عزيز جان سيزر رئيس مركز "جلال أقار" لإنقاذ الحيوانات البرية وإعادة تأهيلها: "بدأنا في دعم فترة سباتها اعتباراً من نهاية الصيف. ونقدم أطعمة ذات سعرات حرارية عالية للحيوانات في الملجأ. وهدفنا في هذه الفترة، مساعدتها على تخزين الدهون. في مركزنا لا يمكن للحيوانات السبات الكامل لأنها تتغذى خارج موائلها الطبيعية. لكنها تقضي هذه الفترة في كثير من الأحيان في الراحة لأن الأيض يتباطأ لديها بشكلٍ كبير. كما نقدم تغذية تكميلية لمساعدتها على الحفاظ على طاقتها".

بارطن

لم تستطع الدببة البنية في ولاية بارطن الواقعة على البحر الأسود أيضاً الدخول في السبات الشتوي بل عمدت إلى الاستمرار في التجول في الطبيعة، كما يظهر في الكاميرات التي أقيمت حول الولاية.

وتم تركيب العديد من الكاميرات في مناطق تطوير الحياة البرية ضمن نطاق مشروع لتحديد ومراقبة أعداد الحياة البرية، تنفّذه جامعة بارطن ومديرية فرع بارطن للمحافظة على الطبيعة والمتنزهات الوطنية لمدة 10 سنوات.

والتقطت صور للعديد من الحيوانات البرية مثل اليحمور والخنازير البرية والثعالب الحمراء والدببة البنية والأرانب والغرير وثعالب الماء بواسطة الكاميرات، عدة مرات في مناطق الغابات. وفي السنوات القليلة الماضية، تبين أن الدببة البنية لم تكن قادرة على السبات في أوكارها بسبب درجات الحرارة الدافئة غير المعتادة. وبدلاً من ذلك، استمرت في التجول في الغابة شتاءً.

وحذر الخبراء من أن الدببة البنية هي الحيوانات الأكثر عدوانية في الشتاء. لذلك يجب على القرويين وعمال الغابات والمواطنين الذين يدخلون مناطق الغابات لجمع الفطر البري، توخي الحذر.

وأشار الدكتور نوري جان أوزكازانج من جامعة بارطن كلية الغابات وقسم هندسة الغابات، إلى أنهم أجروا دراسات لمراقبة الحياة البرية باستخدام الكاميرات لمدة 10 سنوات، ووجدوا أن هناك تأخيراً في سبات الدببة البنية بسبب المناخ المعتدل هذا العام.

وفي بيانه، حذر أوزكازانج أولئك الذين يغامرون بدخول الغابات: "يمكننا أن نرى أن العديد من الدببة البنية تتجول حالياً أكثر مما كانت عليه في السنوات السابقة. وفي العادة، من المستحيل رؤية الدببة البنية في الشتاء لكن الزيادة في أعدادها باتت تقلقنا".

وأوضح: "من المهم جداً عدم إزعاج الحيوانات. وبالنسبة لخطر مواجهة الدببة البنية، يجب الابتعاد عنها ببطء وهدوء قدر الإمكان. ويجب ألا ننسى أن الدببة البنية تشعر بالجوع الشديد والعدوانية خاصة أثناء فترات السبات والاستيقاظ".

أرزينجان

بالرغم من تجاوز منتصف شهر يناير/كانون الثاني في ولاية إرزينجان الشرقية، إلا أن الدببة التي لم تدخل في سبات بسبب غياب الشتاء الثلجي المتوقع تظل بلا نوم.

وعلى جبال مونزور، التي تطل سفوحها من جهةٍ على إرزينجان ومن جهة أخرى على تونجلي، تواصل الدببة التجول في الغابات والبحث عن الطعام. وقال محبو الطبيعة الذين لاحظوا أن الدببة اعتادت السبات في السنوات السابقة، إن قلة الثلوج هذا العام أثرت بشكل كبير على الحياة البرية في جميع أنحاء البلاد.

وفي إطار مشروع دراسة الأنواع عبر الحركات والتغيرات بمرور الوقت في جبال مونزور، شوهدت الدببة البنية بواسطة الكاميرات وهي تبحث عن الطعام.