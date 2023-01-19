علم النفس يؤكد أن الأعمال الخيرية تساعد على التعافي من الاكتئاب

أوضح بحث أجري حديثاً أن العمل الصالح أو الخيري يكافئ صاحبه أولاً، لأن أداءه قد يكون مفيداً بشكل خاص للذين يعانون من أعراض الاكتئاب أو القلق.

ليس هناك شك في أن مساعدة الآخرين يمكن أن تجعلنا نشعر بالرضا، ولكن وفقاً لبحث جديد من جامعة ولاية أوهايو، فإن أداء الأعمال الخيرية أو الطيبة قد يكون مفيداً بشكل خاص لمن يعانون من أعراض الاكتئاب أو القلق.

وقال ديفيد كريج مؤلف الدراسة المشارك: "الارتباط الاجتماعي هو أحد مكونات الحياة الأكثر اتصالاً بالسعادة. ويبدو أن أداء الأعمال الطيبة من أفضل الطرق لتعزيز هذه الروابط".

وأضافت أستاذة علم النفس جينيفر جيافينز: "غالباً ما نعتقد أن الأشخاص المصابين بالاكتئاب لديهم ما يكفي من المشاكل، لذلك لا نريد أن نثقل كاهلهم بمطالبتهم بمساعدة الآخرين. ولكن هذه النتائج تتعارض مع ذلك. فالقيام بأشياء لطيفة تساعد الناس والتركيز على احتياجات الآخرين من شأنه أن يساعد المصابين بالاكتئاب والقلق في الشعور بتحسن تجاه أنفسهم".

وخلال الدراسة، قام الفريق بتحليل أكثر من 120 شخصاً لديهم أعراض متوسطة إلى شديدة من الاكتئاب والقلق والتوتر. وتم تحديد مجموعتين من التقنيات المستخدمة غالباً في العلاج السلوكي المعرفي، بينما تم توجيه المجموعة الثالثة لأداء 3 أعمال خيرية أو لطيفة يومياً على مدى يومين من الأسبوع. وشمل ذلك مساعدة الأصدقاء في خبز البكسويت وعرض القيادة لإيصال شخص ما وترك رسائل محبة للزملاء في الغرفة.

وبعد 10 أسابيع، وجد الباحثون أن المشاركين في المجموعات الثلاث أظهروا زيادة في الرضا عن الحياة وتقليل أعراض الاكتئاب والقلق. "هذه النتائج مشجعة لأنها تشير إلى أن جميع تدخلات الدراسة الثلاثة فعالة في تقليل الضيق وتحسين الرضا. لكن الأعمال اللطيفة لا تزال تُظهر ميزة على كل من الأنشطة الاجتماعية وإعادة التقييم المعرفي من خلال جعل الناس يشعرون بأنهم أكثر ارتباطاً بالآخرين، وهو جزء مهم من التحسن والشعور بالرفاهية".

وقد نشرت نتائج الدراسة الكاملة في مجلة علم النفس الإيجابي.