في ظل تراجع عدد سكان الصين.. الهند تصبح الأكثر سكانا في العالم

أشارت دراسة لمنظمة إحصائية دولية أن الهند تفوقت على الصين من حيث عدد السكان في العام 2023، مع تراجع عدد سكان الصين للمرة الأولى منذ ستة عقود.

وأوضحت الدراسة التي أجرتها منظمة "World Population Review" أن عدد سكان الهند يبلغ حاليا 1.423 مليار نسمة، مقابل 1.411 مليار شخص في الصين.

وتوقعت الدراسة، التي نشرت الأربعاء، أن ينمو عدد سكان الهند بشكل مطرد حتى عام 2050 ليصل إلى 1.688 مليار شخص، مقابل 1.317 مليار للصين، وفق الدراسة.

وأول أمس الثلاثاء، قال المكتب الوطني للإحصاء في الصين إن عدد سكان البلاد سجل انكماشا في 2022 لأول مرة منذ نحو 60 عاما، ليبلغ 1.411 مليار نسمة.

وذكر المكتب، في بيان صحفي، أن عدد سكان الصين خلال العام الماضي تراجع بمقدار 850 ألف نسمة، وسط انخفاض حاد في عدد المواليد الجدد.

والعام الماضي 2022، سجل في عموم الصين 9.56 ملايين مولود جديد، مقابل وفاة 10.41 ملايين فرد، بحسب البيانات الرسمية.