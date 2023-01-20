5 شقيقات توائم يحصلن على أول شهادة مدرسية

فرحة كبيرةعاشتها عائلة "يلماز" بعد حصول بناتها الخمس التوائم على أول شهادة مدرسية لهن، في ولاية آغري جنوب شرقي تركيا.

وأنهت التوائم الخمسة تنزيل ورابعة وحواء وبرفين وحيراء نور الفصل الأول من العام الدراسي الأول لهن لمرحلة التعليم الابتدائي بمدرسة إبراهيم شيشان.

وذهبت التوائم الخمسة برفقة الوالدين فاتح وخديجة يلماز، إلى استلام الشهادات المدرسية وهن يرتدين لباسا موحدا.

وفي حديث للأناضول أعربت برفين يلماز عن سعادتها بتعلمها القراءة والكتابة والحصول على الشهادة المدرسية.

وقالت: "درسنا كثيرا، وقرأنا الكثير من الكتب، ونحن الآن سعداء، وسنستعد جيدا للفصل الدراسي الثاني".

والجمعة صدرت في المدارس التركية شهادات الفصل الأول للمراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية، يعقبها إجازة لمدة أسبوعين، قبل استئناف الفصل الثاني.