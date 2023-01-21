بسبب التلوث الضوئي العالمي.. "توهج السماء" يُضعف رؤية النجوم

أظهر بحث استخدم ملاحظات عشرات الآلاف من الأشخاص في مواقع مختلفة حول العالم، أن التلوث الضوئي الناجم عن التوهج الليلي المستمر للأضواء الكهربائية يزداد حدة مع مرور الوقت، ما يقلل عدد النجوم المرئية بالعين المجردة في سماء الليل بأكثر من النصف في بعض الأماكن.

ووجدت الدراسة التي نُشرت يوم الخميس، أن عدد النجوم المرئية التي تم الإبلاغ عنها في مواقع المراقبة من عام 2011 إلى عام 2022 انخفض بمقدار يشير إلى زيادة في سطوع السماء الليلية بنسبة 7% إلى 10% سنوياً، وهي نسبة أعلى مما تم قياسه سابقاً باستخدام بيانات الأقمار الصناعية.

وكانت أكثر المناطق التي تم توثيقها في هذا البحث هي أمريكا الشمالية ولا سيما الولايات المتحدة وأوروبا، مع الحد الأدنى من البيانات لأجزاء من آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.



وقال باحثون إن أكثر من 29 ألف تقرير فردي تم إجراؤها في أكثر من 19 ألف موقع في جميع أنحاء العالم، إذ قام المواطنون بتقديم بيانات تشمل ملاحظات عن رؤية النجوم بالعين المجردة.

وركزت الدراسة على "التوهج السماوي" وهو السطوع الاصطناعي للسماء في الليل، بسبب تشتت الضوء الناتج عن صنع الإنسان في الغلاف الجوي وعودته إلى الأرض، ويُعد حدوث هذا التوهج فوق مدينة كبيرة مشهداً مألوفاً، ولكن حتى المناطق ذات الكثافة السكانية الأقل بدأت تختبر ذلك.

وحول نتائج البحث قال الفيزيائي كريستوفر كيبا من مركز GFZ الألماني لبحوث علوم الأرض وجامعة روهر ومقرها بوتسدام في ألمانيا، وهو المؤلف الرئيسي للبحث الذي نُشر في مجلة العلوم: إن "الدراسة مهمة لسببين. أولاً، إنها المرة الأولى التي يتم فيها دراسة سطوع السماء على النطاق القاري. ثانياً، تظهر أن القواعد والتشريعات الحالية تفشل في تقليل سطوع السماء أو حتى إيقاف تناميه"

وأضاف: "في العقد الماضي، نما فهمنا للعواقب البيئية للضوء بشكل كبير، وكذلك فهمنا لنماذج تشتت الضوء في الغلاف الجوي".

وكانت دراسة أجريت عام 2017 استناداً إلى ملاحظات الأقمار الصناعية، وجدت أن سطح الأرض الخارجي المضاء اصطناعياً في الليل نما بنحو 2% سنوياً من ناحية السطوع والمساحة.



مع ذلك، قد يتم التقليل من أهمية هذه البيانات لأن الأقمار الصناعية الحالية ليست حساسةً لنوع الضوء المنبعث من مصابيح الليد الحديثة، حيث أشار كيبا إلى أن "الأقمار الصناعية تواجه صعوبة في اكتشاف الإشارات المضيئة وخصوصاً تلك التي لا تنبعث بشكلٍ عمودي".

وأثار التلوث الضوئي مخاوف بشأن آثاره البيئية على البشر والحيوانات، فعلى سبيل المثال، أظهرت الأبحاث كيف أن التلوث الضوئي يهدد اليراعات التي تمتلك أعضاء متخصصة في انبعاث الضوء وتستخدمها كومضات للتواصل في مرحلة من مراحل المغازلة والتكاثر.

وقال الباحثون إنه يمكن عمل المزيد للتخفيف من التلوث الضوئي، بما في ذلك التصميم الأفضل للاتجاه والمدى ونوع الإضاءة المستخدمة.

وأوضح كيبا: "صحيح أننا لن نصل أبداً إلى وضع لا يوجد فيه سطوع في السماء فوق المدن، ولكن من المعقول أن نتخيل أنه بتصميم مثالي، يمكن أن تكون مجرة درب التبانة مرئية في المدن التي يصل عدد سكانها إلى بضع مئات الآلاف من السكان".

وأردف: "في أفضل الليالي، رأيت آثاراً خافتة لمجرة درب التبانة في منزلي بالقرب من وسط مدينة بوتسدام بألمانيا، ويبلغ عدد سكانها حوالي 180 ألف نسمة، وإذا ما تم استبدال جميع الأضواء سيئة التوجيه في بوتسدام بأخرى أكثر فاعلية، فإن مستوى التوهج السماوي سينخفض بشكل كبير وستكون مجرة درب التبانة مرئية بشكل أوضح".

وينحصر ضوء النجوم الساطع الآن على أسطح اليابسة في المناطق النائية حيث قد يغامر السائحون بالذهاب هناك لرصده خصيصاً، وكذلك في المناطق الأقل تطوراً.

وتابع كيبا: "بالنسبة للتاريخ التطوري الكامل للحياة على هذا الكوكب، كانت السماء في الليل مضاءة بالنجوم وضوء القمر والتوهج الجوي الطبيعي، وحتى قبل حوالي 150 عاماً، كان الخروج ليلاً متعةً ومغامرةً لتأمل الكون الطبيعي".