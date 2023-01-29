معلم تركي يُسعد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالموسيقى

يثابر المعلم التركي محمد غوقدمير، البالغ من العمر 33 عاماً، في ولاية ماردين التركية على تقديم العلاج بالموسيقى للأطفال طريحي الفراش أو الذين يعانون من محدودية الحركة أو يحتاجون إلى إعادة التأهيل، منذ عشر سنوات وإلى الآن.

ويدعم غوقدمير مشروع المسؤولية الاجتماعية الذي بدأه تحت شعار "الحب شفاء"، حيث قام بزيارة مراكز إعادة التأهيل والقرى والمنازل وقوبل بردود فعل إيجابية من الأطفال والأهالي.

ويرى غوقدمير أنه يمكن التغلب على العديد من الأمراض بالموسيقى، وقال: "هدفنا هو القيام بهذا النشاط في مناطق أخرى إلى جانب ماردين. سنحاول الوصول إلى جميع الأطفال المصابين بسرطان الدم والمرضى طريحي الفراش في تركيا".

ويعمل المعلم في مدرسة خاصة في ماردين، وبدأ مشروعه متأثراً بفرحة الأطفال في مدرسة القرية التي زارها خلال حدث تم تنظيمه مع فرقة مسرحية عندما كان طالباً في الجامعة.

وحول تقديم العلاج بالموسيقى الحية قال غوقدمير إنه "بدأ بزيارة مراكز إعادة التأهيل والأماكن التي يوجد بها أطفال معاقون كل أسبوع منذ 10 سنوات وإلى الآن، وانضم إليه إبراهيم يلدريم طالب قسم الموسيقى أيضاً في المشروع، وصار الثنائي يقيمان عروضاً حيةً معاً"، مشيراً إلى أن الأطفال فرحوا جداً بالعرض الموسيقي الذي أقاماه في البداية.

وأضاف:"عندما كنت أدرس في الجامعة، ذهبت إلى قريةٍ قريبةٍ مع فرقة مسرحية. وأعجبت بفرحة الأطفال هناك، وقررت إعداد مشروع المسؤولية الاجتماعية هذا. لقد واصلت المشروع مع صديقي إبراهيم يلدريم منذ عام 2016. وهدفنا الأساسي هو الأطفال ذوي الإعاقة".

وأردف: "عادةً ما نزور إما مركز إعادة تأهيل أو قرية أو الأطفال في منازلهم كل أسبوع. ونعزف لهم الموسيقى الحية. الأطفال سعداء للغاية، ونحن أيضا سعداء".

وفي معرض التعبير عن رضاء العائلات عن المشروع واعتقادهم أنه يمكن التغلب على العديد من الأمراض بالموسيقى، قال غوقدمير: "العائلات بحاجة إلى هذا أيضاً، لأن الموسيقى ترفع معنوياتهم جداً، وأردنا أن يغير الأطفال روتينهم قليلاً وأن نقضي معاً وقتاً ممتعاً. سنواصل القيام بهذه الأنشطة، وخاصة مع الأطفال الذين يقضون وقتاً في الفراش لأنهم يشعرون بالملل كونهم يبقون دائماً في المنزل".

وأكد أن الأطفال يكونون في غاية البهجة عندما يذهبون إليهم وأنهم يقدمون حفلات موسيقية لمدة ساعة. وأوضح قائلاً:"هدفنا هو تنظيم هذا الحدث في مناطق أخرى إلى جانب ماردين. سنحاول الوصول إلى جميع الأطفال المصابين بسرطان الدم وطريحي الفراش في تركيا"، مشيراً إلى أن نقطة انطلاقهم هي شعار "الحب شفاء".

بدوره قال إبراهيم يلدريم، طالب قسم الموسيقى، إن سعادة الأطفال هي أفضل هدية له.