تأثير برامج المحادثة بالذكاء الصناعي على التعليم

أطلقت شركة OpenAI ومقرها سان فرانسيسكو في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، برنامج ChatGPT، وهو برنامج محادثة آلية يستخدم الذكاء الصناعي بتفوق ومهارة عصفت بمواقع الإنترنت حيث يمكنه إنشاء نصوص بناءً على الطلبات المكتوبة، والإجابة على أسئلة المستخدمين بطريقة المحادثة، ما أثار الجدل حول إمكانية مطالبته حتى بكتابة المقالات.

وارتفعت شعبية البرنامج بسرعة حيث اكتسب أكثر من مليون مستخدمٍ في غضون 5 أيام من إطلاقه من خلال ردوده التفصيلية والشبيهة بالبشر في تنسيق الحوار، ما أدى إلى تحدي التركيبات غير الصحيحة والإجابة على أسئلة المتابعة.

ويتمتع البرنامج بإمكانات كبيرة لتغيير الطريقة التي يجمع بها البشر المعلومات بينما تجذب قدراته الانتباه بسرعة فائقة.

هذا وقد أشاد إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تويتر بالبرنامج ووصفه بأنه "جيد ومخيف".

وفي الوقت الذي يجادل فيه العديد من الخبراء بأن قدرات ChatGPT يمكن أن توفر فرصاً للابتكار في مجالاتٍ متنوعةٍ بما في ذلك التعليم، فإن التحديات التي يفرضها روبوت الذكاء الصناعي على الطلاب والمدرسين على حد سواء تتطلب أيضاً التفكير.

تحذيرات من "الغش" في الامتحانات

وبالفعل واجه الأستاذ دارين هيك الذي يدرّس الفلسفة في جامعة فورمان في ساوث كارولينا بالولايات المتحدة، إحدى هذه التحديات عندما ضبط طالباً يغش باستخدام البرنامج لكتابة مقال.

وقال لوكالة الأناضول: "لقد كنت قلقاً على الفور بشأن شكل المستقبل. وهذا يغير قواعد اللعبة بالنسبة للغش. إنه مجاني وفوري تقريباً، وهو مصمم للتحسن. وسيكون هذا مغرياً جداً للطلاب الذين يفكرون في الغش"

ونوه هيك للمعلمين بوجوب أن "يكونوا دائماً على أهبة الاستعداد من الغش ولذا يجب أن يكونوا على دراية به وبما يمكنه أن يفعل".

وأضاف: "السرقة الأدبية ليست جديدة، ولا أعتقد أننا سنشهد ارتفاعاً هائلاً في عدد حالات الانتحال، ولكن أعتقد أننا سنرى الكثير من الطلاب الذين يغشون باستخدام هذا البرنامج وأشباهه".

من جانبها تحدثت ماري تشرشل العميدة المشاركة للمبادرات الاستراتيجية والمشاركة المجتمعية، التي عملت كمديرة برامج لإدارة التعليم العالي في جامعة بوسطن، بنبرة أكثر تصالحية عندما قالت أنه يجب على المعلمين "التكيف مع واقع ChatGPT".

ومع ذلك، ترى بعض المدارس والجامعات أن البرنامج يمثل تهديداً، مع تداعيات سلبية محتملة على تعلم الطلاب، بينما يثير المعلمون مخاوف من أن ChatGPT يمكن أن يلهم الغش والسرقة الأدبية.

وقد استجابت المناطق التعليمية الأمريكية في مدينة نيويورك ولوس أنجلوس وبالتيمور إلى برنامج الدردشة الآلي من خلال حظره على أجهزة وشبكات المدارس العامة.

وقالت جينا لايل، المتحدثة باسم إدارة التعليم بمدينة نيويورك، إن البرنامج الذي يجيب على الأسئلة بسرعة، لا "يبني مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات، والتي تعتبر ضرورية للنجاح الأكاديمي والحياتي".

كما غيرت جامعات مجموعة الثماني الرائدة في أستراليا كيفية إجراء التقييمات عام 2023، بما في ذلك "زيادة استخدام اختبارات القلم والورقة".

توظيف ChatGPT في التعليم

ومع ذلك، ليس من الصعب أن نرى أنه من المحتمل أن يجد الطلاب طريقةً للالتفاف حول القيود، كما قالت تشرشل إنها "ستفشل في منع استخدام ChatGPT".

وأوضحت:"سنحتاج إلى إيجاد طرق إبداعية لاستخدام هذه الأداة في تعليمنا. على سبيل المثال، مطالبة المتعلمين بإنشاء مسودة أولى لمهمةٍ باستخدام ChatGPT ثم مطالبة الطلاب بنقد هذه المسودة".

كذلك أبرز هيك أن البرنامج يرتكب أخطاء واقعية في الرد على الأسئلة.

وقال معارضاً حظره في المدارس: "إذا كان الطالب لا يعرف بالفعل المادة، فلن يتمكن من معرفة ما إذا كانت إجابات البرنامج صحيحةً أم لا وما الخطأ الذي وقع فيه"، مؤكداً أن "مساعدة الطلاب على معرفة ما لا يستطيع ChatGPT فعله ربما تكون أكثر فائدة من مجرد تقييد الوصول إليه".

ويعد برنامج ChatGPT تقنيةً جديدةً وتحتاج إلى وقت للتكيف مع التعليم، ولكنها أثبتت حتى الآن أنها توفر الكثير من الإمكانات لمختلف الصناعات.

وأشار هيك إلى أن معرفة أفضل طريقة لاستخدامه في الفصل الدراسي يمثل مشكلة.

وقال: "بالتأكيد، يجب أن أفكر الآن في ChatGPT في كل مرة أعطي فيها مهمةً للطلاب، ولكن يمكنني أيضاً أن أسأل كيف يمكنني استخدامه بالفعل في الفصل الدراسي، فعلى سبيل المثال، أقوم بتدريس طبيعة العقل، والسؤال القديم حول ما إذا كان يمكن لأجهزة الكمبيوتر أن تمتلك عقولاً، والآن جاء هذا البرنامج ليزيل العائق، وسأكون مقصراً في عدم جعل طلابي يستخدموه".

وأضاف أن المعلمين المبدعين يمكنهم ابتكار طرق لدمجه في الفصل الدراسي.

وختم بالقول "لكنه في نفس الوقت بمثابة سلاحٍ محشوٍ بالذخيرة".