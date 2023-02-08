فنانون عالميون يساهمون في جهود المساعدة لضحايا الزلزال

يعمل المشاهير والفنانون في جميع أنحاء العالم على رفع مستوى الوعي بالزلزال الكبير الذي أودى بحياة أكثر من 8000 شخص وخلف أكثر من 40 ألف جريح في تركيا، ويقومون بحثِّ الجميع على دعم جهود الإغاثة.

وقد شارك ممثل هوليوود الأسترالي هيو جاكمان عبارة كتب فيها: "قلبي ينفطر على كل من تضرر من الزلزال المدمر في سوريا وتركيا. يمكنكم معرفة كيفية تقديم المساعدات من خلال اليونيسيف عبر الرابط الخاص بي".

كما شاركت المغنية والممثلة الأمريكية ديمي لوفاتو روابط المساعدة مع متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي.

في غضون ذلك، شارك الممثل راسل كرو الحائز على جائزة الأوسكار عبر حسابه الرسمي على تويتر تغريدة، قال فيها: "آه يا تركيا قلبي معك، إنها أخبار مدمرة".

من جانبه قال عازف البيانو الروسي الشهير إيفجيني جرينكو: "إنني حزين للغاية بشأن الزلازل التي حدثت في قهرمان مرعش والمدن القريبة المتضررة. أنا آسف للخسائر في الأرواح وأتمنى للمصابين الشفاء العاجل أيضاً. قلبي معكم".

كما أعرب الفنان الكمنشي مارك إلياهو من إسرائيل عن تضامنه مع الأمة التركية قائلاً: "قلبي معكم".

بدوره أعرب الممثل والمخرج وكاتب السيناريو الحائز على جائزة الأوسكار مارك روفالو عن دعمه وتعازيه على وسائل التواصل الاجتماعي، وشارك أحد الروابط التي تجمع المساعدات لضحايا الزلزال قائلاً: "هؤلاء الأشخاص يقومون بالبحث والإنقاذ في تركيا.. إذا كنت تريد مد يد المساعدة".

وشاركت الممثلة الأمريكية جينيفر غارنر حملة "صندوق طوارئ الأطفال" للاستجابة السريعة لـ "الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا والمناطق المحيطة بها. آلاف الأطفال بلا مأوى في البرد القارس".

وعبّرت الممثلة الإيرانية الأمريكية شهريه أغداشلو عن تضامنها مع ضحايا الزلزال قائلةً: "لقد شعرت بالصدمة عند سماع الأخبار من تركيا وسوريا عن الزلازل التي أودت بحياة الآلاف من الأبرياء. يجب أن يعلموا أنهم ليسوا وحدهم. المساعدة تأتي من جميع أنحاء العالم، لأن البشرية لا تزال على قيد الحياة. قلبي مع كل المتضررين".