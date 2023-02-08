هل تريد مساعدة ضحايا الزلزال في تركيا؟

تقبل إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" والهلال الأحمر التركي "كِزِلْ آي" التبرعات لأعمال الإغاثة لضحايا الزلزال في تركيا.

ويمكن تحويل الأموال إلى حسابات بنكية افتتحتها المؤسّستان الخيريّتان اللتان تقودان جهود الإغاثة، من إيواء الناجين إلى البحث والإنقاذ والمساعدات الغذائية والمساعدات الإنسانية الفورية الأخرى في المناطق المنكوبة.

وفيما يلي قائمة بأرقام الحسابات المصرفية:

ملاحظة: عند التبرع لمؤسسة أفاد يجب وضع العنوان التالي في خانة اسم المتلقي أو اسم المستلم في الحوالات المصرفية أو التحويلات المالية الالكترونية

"T.c. içişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı"

الهلال الأحمر التركي

الهلال الأحمر التركي "كِزِل آي" يقبل التبرعات من خلال الحسابات المصرفية، داخل وخارج تركيا، وفيما يلي أرقام حساباتهم:



كما يساعد الخط الساخن للهلال الأحمر 168 المتبرعين في تركيا. ويمكن كذلك للمتبرعين من الخارج الاتصال بالرقم: 0090 216 168 11 22 للحصول على تعليمات التبرع.