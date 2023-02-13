دور المترجمين الحيوي في أعمال الإنقاذ والإغاثة بعد الزلازل

أثبت دور المترجمين في عمليات البحث والإنقاذ المستمرة في أعقاب الزلازل المميتة التي ضربت تركيا وسوريا دورًا حاسمًا مع مشاركة أكثر من 8850 موظفًا دوليًا في جهود إنقاذ الأرواح.

أحد أعضاء فريق البحث والإنقاذ الصيني في ولاية ملاطية يقول عن المترجمين: "إنهم عيوننا وآذاننا".

ويضيف: "التواصل الأفضل يجعل العمل أسهل وأسرع"، وكأنه يثبت وجهة نظره من خلال المترجم التركي سلمان أيهان.

"وانغ يي" هو مدير فريق إنقاذ "السماء الزرقاء" المكون من 185 عضوًا من الصين وقد هبطوا في رحلتين منفصلتين يوم الأربعاء. وقد تمكن الفريق من إنقاذ امرأة في منتصف العمر يوم الخميس في ملاطية. قال وانغ: "لسوء الحظ ، لقي 13 آخرون مصرعهم".

ومن المتوقع أن تنضم المجموعة الأخرى المكونة من 120 عضوا من الصين إلى فريق وانغ.: "سنواصل العمليات لمدة 10 أيام أو أكثر".

سلمان أيهان، واحد من أكثر من عشرين مترجمًا مع فرق صينية تشارك في عمليات الإنقاذ، كان مع طفله البالغ من العمر 15 شهرًا عندما بدأت أنباء الزلزال تتوالى يوم الاثنين.

كان والده في قهرمان مرعش، مركز الزلزالين التي بلغت قوتها 7.7 و7.6 درجة ، والتي أثرت على أكثر من 13 مليون شخص في 10 ولايات تركية في الجنوب وكذلك في سوريا.

قال أيهان، 34 عامًا، من ملاطية: "وصلنا على الفور إلى والدي، لكن لم نتمكن من الاتصال به هاتفيا".

اتصلت عائلته في كل مكان للحصول على أخبار عن أخبار والدهم. "أخيرًا، أرسل والدي رسالة نصية إلى أخي وقال إنه بخير، وشعرنا بالارتياح. والدي بخير وعاد الآن إلى اسطنبول وأنا مستعد الآن للعودة إلى قهرمان مرعش للانضمام إلى عمليات الإغاثة".

وسائل التواصل الاجتماعي تربط فرق الإنقاذ الدولية:

أثناء البحث عن تفاصيل حول "أسوأ زلزال في القرن الحادي والعشرين" ضرب تركيا وسوريا، علم أيهان على إنستغرام أن هناك حاجة لمترجمين للغة الصينية لعمليات الإنقاذ.

قال أيهان، الذي أمضى 11 عامًا في الصين وعاد عام 2017: "سألت زوجتي عما إذا كان ينبغي عليّ الذهاب والانضمام إلى فريق الترجمة. أخبرتني زوجتي: الناس بحاجة إلى المساعدة وربما نحن الأشخاص الذين يمكنهم مد يد المساعدة هذه خلال ساعة الحاجة هذه. لذلك لا تجلس. اذهب وانضم إلى فرق الإنقاذ".

اتصل أيهان بصديقه والتقى الثنائي في جمعية الأعمال التركية الصينية وانضموا إلى الطلاب والمهنيين الآخرين الذين يعرفون اللغة الصينية.

قال أيهان: "انضممنا، مع أكثر من عشرين مترجماً متطوعًا، إلى فريق الإغاثة الصيني يوم الأربعاء في مطار إسطنبول".

قال وانغ: "إن دور المحاورين هو أهم جانب بعد الإنقاذ في هذه الأوقات".

عندما كانت الفرق تغادر إلى ملاطية من مطار إسطنبول، قال أيهان "رددوا شعارات مثل: ابقوا قوياً على تركيا"، وتلقوا تصفيق من الناس الموجودين في المطار.

وتشارك فرق الإنقاذ من 68 دولة في تركيا.

وقالت وزارة الخارجية إن 99 دولة عرضت المساعدة، وتواصل فرق البحث والإنقاذ من 68 دولة جهودها في هذا المجال.

تم نشر أكثر من 218.400 فرد يساعد 32.484 فريق بحث وإنقاذ، بما في ذلك فرق من دول أجنبية، في المناطق المنكوبة بالزلزال حتى يوم الأحد، وفقًا لمسؤولين أتراك.