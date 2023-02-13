كاميرات المراقبة ترصد ممرضة تسعى لإخراج أطفال من مستشفى لحظة الزلزال

رصدت كاميرات المراقبة المساعي الكبيرة التي بذلتها ممرضة في مستشفى عنايت طوبجو أوغلو في ولاية غازي عنتاب لإخراج أطفال من المبنى لحظة حدوث الزلزال المدمر فجر الاثنين الفائت.

ونشر وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، على حسابه في تويتر، مشهداً مأخوذ من كاميرات المراقبة للممرضة وهي تحاول جاهدة إخراج الأطفال من المستشفى.

وأرفق قوجة تغريدته بالقول: "غامرت الممرضة بحياتها لإنقاذ الأطفال في مستشفى عنايت طوبجو أوغلو بولاية غازي عنتاب لحظة الزلزال، وهناك أمثلة كثيرة في مستشفياتنا الأخرى".

وبحسب المشاهد، هرعت الممرضة إلى قسم الأطفال ودخلت الغرفة أولاً وأخذت طفلاً بين ذراعيها، وانتقلت إلى الغرفة المجاورة، ووجهت الأشخاص إلى المخرج ومن ثم غادرت المستشفى مع الطفل".

وفجر 6 فبراير/شباط الجاري ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.