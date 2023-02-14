أردوغان يطلق اسم "عائشة بتول" على مولودة لأم ناجية من الزلزال

أطلق الرئيس رجب طيب أردوغان اسم "عائشة بتول" على مولودة لأم ناجية من الزلزال.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها أردوغان مساء الاثنين إلى مدينة "تشام ساكورا" الطبية في منطقة باشاك شهير بإسطنبول، حيث تم نقل مصابي الزلزال إليه.

وسمّى أردوغان المولودة عائشة بتول بعد أن رفع الأذان في أذنها.

وخلال زيارته المستشفى، تلقى أردوغان معلومات عن الأوضاع الصحية لمصابي الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد فجر السادس من فبراير/ شباط الجاري.

وفي 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وأمس الاثنين، أعلنت عنها إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" بلوغ عدد الوفيات جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا 31 ألفاً و643 شخصاً.