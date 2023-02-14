تكريم لكلب الإنقاذ المكسيكي "بروتيو" الذي مات في تركيا

تدفقت عبارات التعاطف مع كلب الإنقاذ المكسيكي "بروتيو"، الذي مات أثناء إنقاذ الضحايا من تحت الأنقاض التي خلفتها الزلازل المدمرة جنوبي تركيا.

وجاء خبر موت الكلب، الذي تلقى تدريباً خاصاً، في وقت متأخر من يوم الأحد من أديامان، إحدى المدن العشر المتضررة من الزلازل، وفق وسائل إعلام محلية التي أفادت أن "كلب الإنقاذ العسكري الذي يعمل مع فرق البحث والإنقاذ المكسيكية، ساعد في إنقاذ شخصين على الأقل من تحت الأنقاض، قبل إصابته بجروح بالغة أثناء أداء واجبه ثم موته".

وكان وسم "بروتيو" واسع الانتشار على تويتر في تركيا يوم أمس الاثنين، إذ عبر الناس عن إعجابهم بتضحيته ووفائه.

كما أشادت المكسيك ببطولة الكلب "بروتيو" يوم الاثنين بعد أن أعلن وزير الدفاع المكسيكي عن موته في المؤتمر الصحفي اليومي للرئيس "أندريس مانويل لوبيز أوبرادور".

وقالت وزارة الدفاع الوطني المكسيكية في بيان لها "بصفتنا أعضاء في الجيش والقوات الجوية المكسيكية، نشعر بحزن عميق لفقدان رفيقنا العظيم الكلب بروتيو".

وغردت قيادة الجيش على تويتر "لقد أنجزت مهمتك ... شكراً لعملك البطولي".

واجتمعت فرق الإنقاذ المكسيكية في تركيا، الأحد، لتكريم "بروتيو"، وأعربت مدربته فيليدا في خطاب مؤثر من منطقة الكارثة عن حزنها وأسفها قائلةً: "أريد أن أقول إنني فخورة بك لأنك كنت دائماً قوياً ومثابراً ولم تستسلم أبداً، ولسوء الحظ لن تتمكن من العودة معي، سأتذكرك دائماً وآمل أن تتذكرك المكسيك كلها دائماً، لن ننساك أبداً".

يذكر أن الكلب "بروتيو" كان واحداً من أكثر من 10 كلاب أرسلتها المكسيك مع 130 فرداً من العسكريين بعد الزلازل التي ضربت جنوبي تركيا.

ويتم تدريب كلاب الإنقاذ المكسيكية الشهيرة من قبل وزارة الدفاع والجيش، وتُزود الكلاب المختارة برقاقة إلكترونية في عمر 3 أشهر، قبل الخضوع لتدريب مكثف يتراوح من 4 أشهر إلى سنة واحدة، وبعد ذلك يتم تعيينها في تخصصات مختلفة بما في ذلك الإنقاذ من الكوارث الطبيعية.