سموها "أمل".. إنقاذ قطة بعد 178 ساعة على زلزال تركيا

نجحت فرق الإنقاذ بانتشال قطة على قيد الحياة من تحت الأنقاض في تركيا بعد مرور 178 ساعة على الزلزال، وسموها "أوموت" (بالتركية) وتعني بالعربية "أمل".

جاء ذلك خلال أعمال البحث والإنقاذ بولاية أديامان جنوب شرقي تركيا، حيث تبذل الفرق جهوداً مكثفة لإنقاذ الحيوانات العالقة أيضا وليس البشر فقط.

وتم انتشال القطة الثلاثاء، من تحت أنقاض مبنى مؤلف من 7 طوابق، من قبل متطوعي الإنقاذ التابعين لإدارة الكوارث والطوارئ "آفاد".

وقال المتطوع إلياس قزيل، إن الفريق يعمل منذ 6 أيام في أنقاض المبنى، وإنه نجح في إنقاذ 5 أشخاص من تحت الركام.

وأضاف قزيل، في حديث لوكالة الأناضول: "بينما فقدنا الأمل في العثور على مزيد من الناجين، سمعنا اليوم صوت قطة، وتمكنا من إخراجها وهي على قيد الحياة".

وأردف: "أطلقنا عليها اسم أمل لأنها شكلت أملاً بالنسبة لنا" للعثور على أشخاص ناجين تحت الأنقاض.

وتم تسليم القطة التي نجت بأعجوبة من تحت الأنقاض إلى الأطباء البيطريين.

والأربعاء الماضي، تمكنت فرق الإغاثة من إنقاذ طفل كان يحمل بيده "ببغاءً صغيراً"، قام بحمايته لمدة 55 ساعة متتالية تحت أنقاض مبنى تهدم جراء الزلزال في ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وفي 6 فبراير/ شباط ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وأمس الاثنين، أعلنت عنها إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" بلوغ عدد الوفيات جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا 31 ألفاً و643 شخصاً.

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