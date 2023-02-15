مستشفى ميداني هندي يعالج 2400 من متضرري الزلزال في هطاي

قدم المستشفى الميداني الهندي في هطاي، إحدى الولايات المتضررة من الزلزال جنوبي تركيا، العلاج لنحو 2400 مصاب منذ إنشاء المستشفى على يد أفراد من الجيش الهندي.

ويعمل في المستشفى الواقع بمدينة إسكندرون، 99 من الطواقم الصحية بينهم 13 طبيبا، كما تتوفر بها خدمات الأشعة السينية، خدمة المختبرات.

ووصل الفريق الطبي الهندي إلى مدينة أضنة، بعد يوم واحد من الزلازل ثم توجه إلى إسكندرون، وفقًا لما ذكره المقدم يادوفير سينغ، رئيس المستشفى الميداني.

وقال سينغ للأناضول إن المستشفى أقيم وافتتح أمام المرضى مساء 8 فبراير/شباط الجاري، ومنذ ذلك الحين "عالج أكثر من 2400 مصاب".

وأضاف أن الشعب التركي كان متعاونا للغاية مع الفريق الهندي، مشيرا إلى أنهم يحصلون على الكثير من الدعم من الحكومة التركية، وكذلك من الشعب.

وتابع: "بفضل دعمكم، نحن قادرون على العمل هنا".

وبدوره، قال "إن كيسن"، وهو أحد أفراد الجيش الهندي، وأخصائي في المستشفى، إنه يشعر "بالفخر والامتياز" أن يكون قادرا على مساعدة الشعب التركي.

وأضاف: "بالطبع، إنه وقت حزين للغاية ونحن نكافح من أجل شعب تركيا. لكنني شخصيا أشعر بالفخر لكوني جزءا من هذا الفريق لأفعل ما بوسعي، وأن أستمع إلى أولئك الذين يعانون".

وأوضح أن الحب الذي يحصلون عليه من الشعب التركي يجعلهم لا يشعرون بأنهم أجانب على الإطلاق.

وأردف: "كلنا بشر لدينا المشاعر نفسها، ولدينا جميعا نفس الاحتياجات الأساسية".

واستدرك: ""ما يعيشه سكان تركيا نشعر به جميعًا، ونأمل أن نتمكن من إعادة البناء من الرماد بعد هذه الأزمة".

وفي 6 فبراير/ شباط الجاري وقع زلزالان متتاليان بقوة 7.7 درجات و7.6 درجات جنوب تركيا وشمال سوريا، وتسببا بخسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات.