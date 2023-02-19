إنقاذ 9 خراف بعد 11 يوماً تحت الأنقاض جنوبي تركيا

عاشت أسرة تركية تعمل في تربية المواشي فرحة إنقاذ عدد من خرافها عقب 11 يوماً من الزلزال، بعدما ظنت أنها نفقت خلال الكارثة.

ودمر الزلزال المبنى العائد للمواطن محمود أقصو في قرية بادملي بقضاء نورداغي بولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، والذي يعمل في تربية الماشية.

ونجا أقصو وزوجته وأطفاله بأعجوبة من الزلزال، فيما فارقت والدته وشقيقته الحياة تحت الأنقاض.

وفيما تمكن الأهالي من إخراج بعض الماشية الموجودة في الحظيرة في الطابق الأرضي للمبني المكون من 3 طوابق والذي دمره الزلزال، بقي 50 رأساً من الأغنام والخراف تحت الأنقاض.

وغادرت الأسرة المكان بعدما لم تعد تسمع أصوات الماشية العالقة تحت الأنقاض واعتقادها أنها نفقت، ونصبت خيمة في موقع آخر.

وبعد 11 يوماً على وقوع الزلزال وأثناء مروره من المنطقة سمع أقصو أصوات خراف قادمة من تحت الأنقاض.

وعقب إبلاغه الفرق المعنية تم إخراج 9 خراف من تحت الأنقاض مازالت على قيد الحياة.

وقال أقصو، لوكالة الأناضول، إنه فقد العديد من أقاربه في الكارثة، وأشار إلى أن رؤية خرافه مجدداً كان له تأثير إيجابي على حالته النفسية، في هذا الوقت العصيب.

من جهته قال ولده يشار أقصو، إنه شعر برعب شديد أثناء الزلزال كما أنه شعر بحزن إضافي على فراقه لخرافهم.

وأكد أنه سعيد بلقائه مجدداً بخرافهم التي يحبها كثيراً، بعد مرور أيام عديدة على الزلزال.

وفي 6 فبراير، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.