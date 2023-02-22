السلطات التركية تضبط أكثر من 800 ألف لتر من الوقود غير القانوني في إسطنبول

صادرت السلطات التركية أكثر من 800.000 ليتر من الوقود غير القانوني المعروف باسم "النفط رقم 10" Number 10 oil، في إسطنبول يوم الأربعاء. وبدأت فرق فرع مكافحة جرائم التهريب التابعة لشرطة إسطنبول العمل على ملاحقة تهريب الوقود، بتنسيق من مكتب المدعي العام في إسطنبول.

هذا وقد توصلت فرق الشرطة إلى تحديد مكان إنتاج النفط غير القانوني الذي يتمتع بخصائص مماثلة لزيت الديزل، ويتم إنتاجه من نفايات الزيوت المعدنية بعد جمعها من الأسواق والمذيبات القابلة للاشتعال ومنتجات التنر ومشتقات زيت الوقود، حيث يتم بعد ذلك خلط كل هذه المنتجات ومعالجتها من قبل شركة إعادة التدوير العاملة في منطقة توزلا.

وضبطت الفرق 806.009 لترات من "النفط رقم 10" في عملية مداهمة، واحتجزت اثنين من المشتبه بهم.