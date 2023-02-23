حظر "تيكتوك" من هواتف موظفي المفوضية الأوروبية

أعلنت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، الخميس، حظر تطبيق "تيكتوك" من الهواتف التي يستخدمها الموظفون كإجراء للأمن السيبراني بشكل مؤقت، ما يعكس المخاوف المتزايدة من جانب المسؤولين الغربيين بشأن تطبيق مشاركة المقاطع المصورة المملوك للصين.

وفي سابقة بالنسبة للمفوضية الأوروبية، علق مجلس إدارة شؤون الشركات التابع لها استخدام "تيكتوك" على الأجهزة التي تم إصدارها للموظفين أو الأجهزة الشخصية التي يستخدمها الموظفون في عملهم.

ويواجه التطبيق الشهير تدقيقاً مكثفاً من جانب أوروبا والولايات المتحدة بشأن الأمان وخصوصية البيانات وسط مخاوف من إمكانية استخدامه بشكل كبير للترويج لوجهات النظر المؤيدة للصين أو للوصول إلى المعلومات الشخصية للمستخدمين.

ويأتي هذا الحظر في الوقت الذي تخوض فيه الصين والغرب صراعاً أوسع حول التكنولوجيا، من مناطيد التجسس إلى رقائق الحاسوب.

ويتبع إجراء الاتحاد الأوروبي خطوات مماثلة في الولايات المتحدة، حيث حظر أكثر من نصف الولايات وكذلك الكونغرس "تيكتوك" من الأجهزة الحكومية الرسمية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، سونيا غوسبودينوفا، في مؤتمر صحفي ببروكسل، إن "سبب اتخاذ هذا القرار هو تعزيز الأمن السيبراني للمفوضية، ويهدف الإجراء أيضاً إلى حماية المفوضية من تهديدات الأمن السيبراني وإجراءات قد يتم استغلالها لشن هجمات إلكترونية".

ولم ترد الشركة الصينية المشغلى لتطبيق على "تيكتوك" بعد على طلب للتعليق.

كما رفض المتحدثون باسم المفوضية الإفصاح عما إذا كان هناك أمر محدد أدى إلى الحظر ولا متطلبت رفع هذا الحظر.