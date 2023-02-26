رجل أعمال تركي يخصص مبنى سكنياً لأسر متضررة من الزلزال

خصص رجل أعمال تركي في مدينة أسكي شهير شمال غربي تركيا مبنى سكنياً مؤلفاً من 5 طوابق لإيواء 11 عائلة متضررة من الزلزال.

واستقرت الأسر المتضررة في الشقق الـ 11 التي يتكون منها المبنى العائد لرجل الأعمال أرجان يافاش، وخصصه مجاناً لمدة عام للعائلات المنكوبة.

وساهم متطوعون في تأمين الأثاث للأسرة المتضررة القادمة من ولايتي هطاي وقهرمان مرعش، من فاعلي الخير.

وفي حديث لوكالة الأناضول، روى ثابت نشالي، القادم من مدينة أنطاكيا بهطاي، اللحظات المرعبة التي عاشوها أثناء الزلزال.

وأوضح أن منزلهم تضرر في الزلزال وجاؤوا إلى أسكي شهير التي يقطن فيها أحد أقاربهم، وبدأوا العيش في شقة بالمبنى الذي خصصه رجل الأعمال أرجان يافاش للمتضررين من الزلزال.

ولفت إلى أن أهالي المنطقة بدورهم ساهموا في تأمين مستلزمات البيت من الطعام حتى الأثاث، معرباً عن شكره للأهالي ورجل الأعمال يافاش.

بدورها أعربت إسراء ميدان أوغلو القادمة من مدينة دفنة في هطاي، عن امتنناها لكل من يد العون لهم في أسكي شهير.

من جهته قال رجل الأعمال أرجان يافاش، إن والده توفي قبل عامين بأزمة قلبية، وأنه لا ينتظر من الأسر التي ساعدها سوى الدعاء من أجل والده.

وفي 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.

والجمعة، أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أن حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلزال جنوبي البلاد بلغت 44 ألفاً و218.