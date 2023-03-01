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أطفال في غزة يضيئون الشموع على أرواح ضحايا زلزال تركيا وسوريا

وكالة الأناضول للأنباء
غزة
نشر في 01.03.2023 20:49
آخر تحديث في 01.03.2023 20:51
عشرات الأطفال الفلسطينيين يشاركون في وقفة تضامنية ويضيئون الشموع على أرواح ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا الأناضول عشرات الأطفال الفلسطينيين يشاركون في وقفة تضامنية ويضيئون الشموع على أرواح ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا (الأناضول)

شارك عشرات الأطفال الفلسطينيين، مساء الأربعاء، في وقفة تضامنية بمدينة غزة، تضمنت إضاءة شموع على أرواح ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا الشهر الماضي.

ونظم الوقفة جمعية "غزي دستك" التركية، بعنوان "قلوبنا معكم"، قرب النصب التذكاري لشهداء سفينة "مرمرة" في ميناء غزة، رافعين العلم التركي.

ورفع الأطفال لافتات أعربوا فيها عن تضامنهم مع تركيا وسوريا وكتب على بعضها "فلسطين معكم"، و"أهلنا في تركيا وسوريا تعازينا ودعواتنا من أجلكم".

وقال الطفل عبد الرحمن مرتجى: "نحن أطفال قطاع غزة نعرب عن أصدق مشاعر الحب والمواساة والتضامن مع الشعبين التركي والسوري في المُصاب الكبير الذي أصابهم إثر الزلزال المدمر".

وأضاف في كلمة له خلال الوقفة: "قلوبنا معكم كما كانت قلوبكم معنا دوما"، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، والرحمة للمتوفين.

وفي 6 فبراير/ شباط الماضي، ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان الأول بقوة 7.7 والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا ضخما.

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