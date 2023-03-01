دراسة علمية جديدة: حتى القليل من الملح قد يضر مرضى قصور القلب

دائماً ما نسمع أن استهلاك الكثير من الملح يضر بالصحة، لكن دراسة جديدة تؤكد أن تناول حتى القليل منه قد يكون ضاراً أيضاً، خاصة بالنسبة لمرضى قصور القلب.

فوفقاً للبحث المنشور في موقع "اليوم الصحي" الذي حلل 9 دراسات مختلفة، تبين أن استهلاك الملح بمقدار أقل من 2.3 غرام يومياً لم يعكس أية فائدة على المستوى الصحي، بل يزيد بالفعل من خطر الوفاة.

وقال الدكتور أنيروج باليشيرلا ،الذي سيتم عرض نتائج بحثه في الاجتماع السنوي للكلية الأمريكية لأمراض القلب في 5 مارس/آذار:

"لا يزال الحد من الصوديوم للمساعدة في فشل القلب طريقة مفضلة، ولكن تم فتح مقدار التقييد للنقاش. ويوضح هذا البحث أنه بدلاً من الحد استهلاك الصوديوم المفرط، يجب التركيز على خلق مستوى من الاستهلاك الآمن لهذا العنصر".

وتشمل الدراسات التسع التي تم تحليلها في البحث، تقييم مستويات الصوديوم المختلفة لحوالي 3500 شخص يعانون من قصور في القلب، بالإضافة إلى بيانات عن معدلات الوفيات والاستشفاء.