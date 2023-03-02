أفغانيات يتبرعن بحليهن لصالح منكوبي زلزال تركيا

تبرعت أفغانيات، من أصول تركية، بحليهن من مصوغات الذهب والفضة لصالح منكوبي زلزال تركيا، في خطوة مشابهة لما قام به الشعب الأفغاني خلال حرب استقلال تركيا عام 1919 - 1923.

وأعلنت القنصلية العامة لتركيا في مدينة مزار الشريف تسلمها حلياً من الذهب والفضة أرسلتها نساء من المكون التركماني والأوزبكي القاطنين شمالي أفغانستان.

وقال القنصل التركي سميح لطفي طورغوت إن جميع مكونات الشعب الأفغاني بعثوا برسائل تعزية وتضامن عقب كارثة الزلزال.

وأضاف طورغوت، في تصريح لوكالة الأناضول، أن جهود الشعب الأفغاني لمساعدة منكوبي الزلزال في تركيا، أحيت ذكريات معارك جناق قلعة (خلال الحرب العالمية الأولى) وحرب استقلال تركيا، (في إشارة إلى إرسال الأفغان ومسلمي شبه القارة الهندية مساعدات إلى تركيا خلال سنوات الحرب).

وأشار إلى أن نساء تركمانيات بولاية قندوز، أرسلن مجوهراتهن لصالح منكوبي الزلزال، خلال زيارة وفد من أهالي المنطقة للقنصلية لتقديم العزاء.

ولفت إلى أن سيدة أوزبكية تبرعت بخواتم وحَلَقْ لصالح أطفال تضرروا من الزلزال.

وأكد المسؤول التركي أن إطلاق الشعب الأفغاني، بكافة شرائحه، لحملات مساعدة لمنكوبي الزلزال رغم وضعه المادي الصعب، يظهر عمق علاقات الصداقة بين الشعبين.

وفي 6 فبراير/ شباط الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزال بقوة 7.7 درجات تلاه آخر بقوة 7.6 درجات وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دماراً مادياً ضخماً.