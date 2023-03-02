فيلم وثائقي تركي على لائحة العرض في مهرجان الفيلم الأمريكي الواقعي

أدرج فيلم وثائقي تركي من إخراج "درويش زعيم" وهو مخرج أفلام وثائقية من أصل قبرصي تركي، في "مهرجان أفلام True-False" في الولايات المتحدة.

ويهدف المهرجان الذي يقام للمرة العشرين هذا العام في كولومبيا بولاية ميسوري، إلى تطوير وتعزيز وتوسيع ممارسة السينما الواقعية.

وسيُعرض خلال مهرجان هذا العام، 33 فيلماً وثائقياً طويلاً من جميع أنحاء العالم، كما يجمع المهرجان فنانين من مختلف التخصصات بمن فيهم صانعو الأفلام والموسيقيون، دون أن يحتوي على قسم للمسابقة.

ومن بين الأفلام المختارة التي سيتم عرضها في المهرجان، فيلم وثائقي من تركيا بعنوان "طاوري" للمخرج "درويش زعيم" الذي يروي من خلال فيلمه حياة مصطفى سرتاش المعروف أيضاً باسم "طاوري" Tavuri المحتال الذي تمتد قصته على مدى عدة سنوات. ويمثل هذا الفيلم خروجاً عن أعمال "زعيم" السابقة من حيث النوع والنهج والموضوع، حيث يتعمق في عالم الجريمة المنحرف.

استغرق تصوير الفيلم الوثائقي 8 سنوات، وهو يتحدث عن حياة سرتاش داخل السجن وخارجه. وصورت مشاهد الفيلم في كل من جمهورية شمال قبرص التركية والمملكة المتحدة.

وبالإضافة إلى تناول ظاهرة الجريمة، يثير الفيلم الوثائقي أسئلةً حول المجتمع والشر والجريمة والعقاب. ويهدف أيضاً إلى استكشاف حدود وقيود السينما الواقعية، ما يوفر نظرة عاكسة ومثيرة للتفكير في هذا النوع من الفن الوثائقي.

تجدر الإشارة إلى أن "زعيم" قدم فيلمه الأول عام 1996. وكان الفيلم منخفض التكلفة من حيث جوانب الإنتاج، ومع ذلك فهو تحفة فنية بلغته الإنسانية الراقية وتناوله مفاهيم كالاحترام والبساطة والفكاهة.