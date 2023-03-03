أطلال "إبيفانيا" الأثرية في ولاية هطاي صامدة رغم الزلازل

بقيت أطلال مدينة "إبيفانيا" الأثرية صامدة في وجه الزلازل المدمرة التي ضربت جنوبي تركيا في 6 فبراير/ شباط الماضي.

وتقع المدينة الأثرية المعروفة باسم "خرائب إيسوس" في قضاء أرزين بولاية هطاي.

ولم تلحق الزلازل الأخيرة بالأطلال هذه سوى ضرر طفيف في أحد المعالم، بحسب معاينات فريق التنقيب الأثري العامل في المنطقة، وفق وكالة الأناضول.

وتعرضت المدينة الأثرية للعديد من الزلازل في تاريخها، كما نجت أطلالها (بقايا المسرح والقناة المائية وشارع الأعمدة) من كارثة الزلزال الأخيرة.

وقال مختار قرية "حرييت" التي تقع فيها الأطلال، قدير كورتول، إن الزلزال تسببت بأضرار جسيمة في 50 منزلاً في القرية، فيما نجت بقايا المدينة الأثرية من الكارثة.

وأضاف كورتول، في تصريح لوكالة الأناضول: "لا يوجد دمار في مدينتنا الأثرية التي يبلغ عمرها 5 آلاف عام وما زالت صامدة"، معتبراً أن "سبب ذلك يعود إلى جودة البناء في تلك الفترة".

يذكر أن المدينة الأثرية "إبيفانيا"، التي اشتهرت بأسماء مختلفة، شهدت "معركة إيسوس" عام 333 قبل الميلاد بين جيشي الملك الفارسي داريوس الثالث والملك المقدوني الإسكندر الأكبر.