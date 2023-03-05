فاكهة استوائية تجبر طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية للعودة إلى إسطنبول

اضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية للعودة إلى مطار إسطنبول كتدبير احترازي كانت في طريقها نحو مدينة برشلونة الإسبانية بسبب انبعاث رائحة كريهة مصدرها فاكهة "دوريان" الاستوائية الموجودة في قسم الشحن في الطائرة.

وبحسب معلومات حصل عليها مراسل الأناضول، أطلقت أجهزة الاستشعار في قسم الشحن بالطائرة تحذيرًا خلال تحليق الطائرة.

ولدى ملاحظة طاقم الطائرة للرائحة المنتشرة، قرر قبطان الطائرة العودة إلى مطار اسطنبول كإجراء احترازي أثناء تحليقها فوق الأجواء البلغارية.

وأظهر فحص قسم الشحن بالطائرة أن سبب الرائحة الكريهة هو فاكهة "دوريان" التي تنبعث منها رائحة ثقيلة عندما تنضج.

وتعرف "دوريان" بأنها فاكهة استوائية من جنوب شرق آسيا يطلق على طعمها "الجنة" وعلى رائحتها "جحيم".