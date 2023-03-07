هيئة رقابية تركية تفرض غرامات على إيلون ماسك بسبب استحواذه على تويتر

أعلنت هيئة مراقبة المنافسة في تركيا أنها قررت تغريم الملياردير إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، بسبب استحواذه على موقع تويتر بدون إذنها.

وصرحت هيئة مراقبة المنافسة التركية (RK) إنها قررت فرض غرامةٍ على ماسك بقيمة 0.1% من إجمالي دخل تويتر في تركيا لعام 2022.

وأضافت الهيئة أن استحواذ ماسك على المنصة لم ينتهك المنافسة بشكل فعال، لكن التحقيق انتهى بوجوب تغريمه، بسبب عدم الحصول على إذن من مجلس إدارة الهيئة التركية.

وجاء في بيانها إن الحكم سيكون قابلاً للطعن القانوني.

يذكر أن إيلون ماسك البالغ 51 عاماً، جمع ثروته في البداية من موقع التمويل "بي بول"، ثم أنشأ شركة المركبات الفضائية "سبيس إكس" واستثمر في شركة السيارات الكهربائية "تسلا".

ومع ذلك، تركزت الأضواء في الأشهر الأخيرة على الفوضى التي أحاطت بشرائه موقع المدونات الصغيرة تويتر، بقيمة 44 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول.

واتسم استحواذه على المنصة الشهيرة بالفوضى والجدل، لأسباب كثيرة بما فيها جولات من تسريح العمال، كما تساءل بعض المستثمرين عما إذا كانت إدارته لشركة تسلا قد تأثرت أيضاً.

وأفادت تقارير الأسبوع الماضي أن تويتر سرح ما لا يقل عن 200 موظف أي ما يعادل 10% من قوته العاملة، في أحدث جولة من تخفيضات الوظائف منذ تولى ماسك منصبه.

ووفقاً لتصريح أدلى به ماسك الشهر الماضي، يبلغ عدد موظفي الشركة حوالي 2300 موظف نشط.

وجاءت أحدث موجة لتخفيضات الوظائف في أعقاب تسريح جماعي في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني عندما قام تويتر بتسريح حوالي 3700 موظف بهدف خفض التكاليف.

وقال ماسك في نوفمبر/تشرين الثاني إن الخدمة تشهد "انخفاضاً هائلاً في الإيرادات" حيث تراجع المعلنون على المنصة وسط مخاوف بشأن الاعتدال في المحتوى.

هذا وبدأ تويتر مؤخراً بمشاركة عائدات الإعلانات مع بعض منشئي المحتوى.