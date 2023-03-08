جنود أتراك يوزعون الورود على متضررات من الزلزال في يوم المرأة

وزّع جنود أتراك، الأربعاء، بمناسبة يوم المرأة العالمي، وروداً على نساء يقمن في أحد المخيمات بولاية قهرمان مرعش التي ضربها الزلزال مطلع فبراير/ شباط الماضي.

وأعربت سميحة جوبان، إحدى المقيمات في المخيم، عن شكرها للجنود الأتراك، وهنأت كافة النساء بيومهن العالمي الموافق 8 مارس/ آذار من كل عام.

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان عنيفان بلغت قوتهما 7.7 و7.6 درجات على مقياس ريختر وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة.

وأودت كارثة الزلزال التي كان مركزها ولاية قهرمان مرعش بحياة 46 ألفاً و104، وفق آخر إخصائية معلنة، وخلَّفت دماراً مادياً ضخماً طال 11 ولاية في الجزء الجنوبي لتركيا.