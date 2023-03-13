سائقو "الطرق الوعرة" يوصلون المساعدات لمتضرري الزلزال بالقرى النائية

ساهم فريق من سائقي مركبات الطرق الوعرة في إيصال المساعدات للقرى النائية بولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وتولى أعضاء نادي "قمة غريسون للطرق الوعرة" إيصال المساعدات لقضاء "غوكسال" والقرى المحيطة بها، لوعورة الطرق في المنطقة، وحمل الفريق بسياراتهم الجبلية المساعدات الغذائية والألعاب والحلوى للأطفال.

وأشار رئيس النادي موسى طوزلو إلى أنهم توجهوا منذ اليوم الأول للزلزال إلى ولايتي هطاي وأديمان للمساهمة في عمليات البحث والإنقاذ.

وأضاف طوزلو، في حديث لوكالة الأناضول، أنه "في الأيام التالية قرر الفريق إيصال المساعدات الإنسانية التي تم جمعها في ولاية غريسون، إلى المتضررين في القرى والمناطق النائية".

وأشار إلى أنّ أعضاء الفريق هم أيضاً متطوعون في إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".

وفي 6 فبراير/ شباط الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان عنيفان، كان مركزهما قهرمان مرعش وبلغت قوتهما 7.7 و7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات آلاف الأشخاص وخلَّف دماراً مادياً هائلاً.

والاثنين، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الاثنين، بلوغ عدد وفيات الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي البلاد، 48 ألفاً و448 شخصاً، بينهم 6 آلاف و660 أجنبيا.