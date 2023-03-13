عقد قران وزفاف ابنة ملك الأردن على شاب من أصول يونانية

أقيم في العاصمة الأردنية عمان، الأحد، عقد قران وحفل زفاف الأميرة إيمان، ابنة الملك عبد الله الثاني، وسط حضور أفراد العائلة الملكية وضيوف محليين ومن الخارج.

وبث الديوان الملكي وقنوات الإعلام الرسمية الأردنية، على مواقعها وشاشاتها المختلفة مراسم عقد القران وحفل الزفاف.

وجرت مراسم الزفاف في قصر "بيت الأردن" بحضور الأمراء والأميرات، إضافة إلى ضيوف مقربين من العائلة المالكة، كعقيلة الرئيس المصري انتصار السيسي، والشيخة أمثال آل الصباح من الكويت، وآخرين.

والأميرة إيمان (27 عاماً) هي الثانية من حيث الترتيب بين أبناء الملك عبد الله الثاني، بعد شقيقها الأمير الحسين بن عبد الله، ولي العهد.

أما زوجها، فهو جميل ألكساندر ترميوتس، وُلد في العاصمة الفنزويلية كاراكاس عام 1994، وهو من أصول يونانية.

ويحمل ترميوتس (29 عاماً) درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة فلوريدا الأمريكية.

وبعد تخرجه من الجامعة عمل كمؤسس مشارك وشريك في شركة "Outbound Ventures" المالية، ويقيم حالياً في مدينة نيويورك الأمريكية.

وللملك الأردني 4 أبناء، اثنان من الذكور وهم الحسين (29 عاماً) وهاشم (18 عاماً)، ومن الإناث إيمان (27 عاماً) وسلمى (23 عاماً).