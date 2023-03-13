هل يفيد اقتناء حيوان أليف في التنبؤ بالزلزال قبل وقوعه؟

انتشرت بعد وقوع الزلزال المدمّر جنوبيّ تركيا وشمال سوريا، الكثير من الأقوال الصحيحة والخاطئة كما كثرت النصائح التي تتحدث عن كيفية التصرف في حال حدث زلزال مماثل مستقبلاً.

واحدة من أكثر النصائح انتشارا أن الحيوانات تشعر بالزلزال قبل وقوعه، وأن اقتناء حيوانات أليفة يفيد بالتنبؤ بها قبيل وقوعها.

للوقوف على رأي العلم في هذا، قابلت الأناضول خبراء لمعرفة رأيهم في هذه النظرية.

* لا إثبات علميا!

البروفسور أحمد ملاعبة، أستاذ الجيولوجيا والبيئة والتغيرات المناخية بالجامعة الهاشمية في الأردن، قال إن "النظرية التي تربط بين الحيوانات وشعورها بالزلزال قبل وقوعه لا يوجد لها إثبات مطلقًا".

ولفت إلى أن "البعض اعتمدها استنادًا على حركة الأحصنة واضطرابها، وحركة الضفادع، وخروج السحالي والفئران والأفاعي إلى الجبال قبل الزلزال".

وأوضح ملاعبة أنه "طالما لم يثبت أن الحيوانات بما فيها الأليفة تشعر بالزلازل قبل وقوعه، ولا يوجد دليل علمي قاطع على هذا الافتراض، فإن اقتناء الحيوانات الأليفة لأجل التنبؤ بالزلازل لا يفيد، لافتاً أن "ما يفيد حقاً هو أخذ الحيطة والحذر والتدابير المناسبة للزلزال".

وأشار إلى أنه "لغاية الآن لا يوجد ما يؤكد العلاقة بين الحيوانات والزلزال، وأن هذا الأمر يتم تداوله في مواقع إخبارية وغيرها، وليس في مواقع علمية".

وأضاف "حتى نقبل هذا الافتراض يجب أن يكون مستنداً على بحث علمي يسجل هذا الإحساس عبر الأمواج الكهربائية والضوئية والمغناطيسية وعلاقته بالزلازل، وهذا غير موجود وليس هناك بحث علمي يؤيده".

وختم ملاعبة بالقول: "طالما لا يوجد هكذا بحث علمي فلا يمكن القول بقدرة الحيوانات على التنبؤ بالزلزال".

* تصرفات غريبة

من جانبه، قال الدكتور أحمد عرعور مدير المركز التخصصي للعناية بالحيوان الأليف في مدينة إدلب السورية، إن "الحواس عند الحيوانات بشكل عام بما فيها الحيوانات الأليفة أقوى بكثير من الحواس عند الإنسان".

وأضاف أن "الحيوانات تشعر بالزلزال قبل نحو 15 إلى 20 دقيقة من وقوعه، وتصدر أصواتًا أو حركاتٍ غريبة أثناء ذلك".

لكن عرعور وافق البروفسور ملاعبة الرأي في أن "اقتناء الحيوانات من أجل التنبؤ بالزلزال غير مُجد".

وعلل رأيه بأن "الحيوانات تشعر بكثير من الكوارث والوقائع وليس فقط الزلزال، فهناك أحداث لا تضرّ بالإنسان، لكن الحيوانات قد تشعر بها وتفسّرها كخطر".

لذلك، يقول عرعور إن "اقتناء الحيوانات من أجل هذا الموضوع خطأ ويمكن أن يتسبب بآثار نفسية على قاطني المنزل والأطفال، إذا ما تم تأويل كل حركات الحيوان الغريبة على أنها إنذار بالزلزال".