دراسة تربط النظام الغذائي في حوض المتوسط بخفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب لدى النساء

أثبتت دراسة جديدة أن الالتزام بنظام البحر المتوسط الغذائي الغني بالمكسرات والمأكولات البحرية والحبوب الكاملة والخضروات، من شأنه أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وحالات الوفاة لدى النساء بنسبة 24%.

وقد ربطت الدراسة النظام الغذائي بالعديد من الفوائد الصحية، وسلطت الضوء أيضاً على نتائج دراسة منفصلة حديثة توضح أن الأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً صحياً، يقل لديهم خطر الإصابة بالخرف في وقت لاحق من حياتهم.

وشهدت الدراسة الأخيرة، التي نُشرت في مجلة القلب قيام الباحثين بتجميع نتائج كافة الدراسات السابقة حول النساء اللواتي يلتزمن بوجبات البحر الأبيض المتوسط، والمصابات بأمراض القلب والأوعية الدموية، ومخاطر وفاتهن خلال فترة المتابعة.

وجمع الخبراء بيانات من 16 دراسة أُجريت على أكثر من 720 ألف امرأة تمت مراقبة صحتهن القلبية الوعائية لمدة 12.5 سنة في المتوسط.

ووجد الفريق الذي يقوده أكاديميون من جامعة سيدني في أستراليا، أن النساء اللواتي لديهن "التزام كبير" بنظام غذائي متوسطي، أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 24%.

كما أظهرت البيانات أنهن أقل عرضة بنسبة 23% للوفاة لأسباب أخرى، خلال فترة المتابعة.

وحول هذه الدراسة كتب المؤلفون: "وجدنا أن النظام الغذائي لمنطقة البحر المتوسط مفيد للنساء، مع انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 24%، وانخفاض خطر الوفيات الإجمالية بنسبة 23%".

وتعليقاً على النتائج، قالت فيكتوريا تايلور أخصائية التغذية في مؤسسة القلب البريطانية: "من المعروف منذ فترة طويلة أن اتباع نظام غذائي على طراز البحر الأبيض المتوسط مفيد للقلب، ولكن من المشجع أن نرى هذا البحث يشير إلى أنه عندما ننظر إلى النساء بمعزل عن الرجال، تظهر الفوائد بوضوح".

وأضافت: "غالباً ما يُنظر إلى أمراض القلب على أنها مشكلة ذكورية، لكن أمراض القلب التاجية تقتل أكثر من ضعف عدد النساء مقارنة بسرطان الثدي في المملكة المتحدة كل عام. إن الأبحاث الخاصة بالجنس مثل هذه، ضرورية لتقليل الفجوة بين الجنسين في أمراض القلب وتحسين رعاية المرأة" .

وأشارت الأخصائية إلى أنه مهما كان الجنس، فإن أسلوب الحياة الصحي الذي يتضمن نظاماً غذائياً متوازناً مثل نظام البحر الأبيض المتوسط، يمكن أن يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية وعوامل الخطر المرتبطة بها، مثل مرض السكري من النوع 2 والسمنة وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.

مؤكدةً أنه من الضروري تناول الكثير من الفاكهة والخضروات والفاصوليا والعدس والحبوب الكاملة والأسماك والمكسرات والبذور وبعض منتجات الألبان قليلة الدسم والدهون من مصادر غير مشبعة مثل زيت الزيتون. ومن المهم أيضاً تناول كميات أقل من اللحوم والملح والحلويات.

وفي دراسة منفصلة، وجد باحثون بقيادة خبراء في جامعة نيوكاسل الأمريكية، أن الأشخاص الذين اتبعوا نظاماً غذائياً متوسطياً صارماً لديهم خطر أقل بنسبة 23% للإصابة بالخرف من أولئك الذين لديهم درجة التزام منخفضة.

واستندت النتائج المنشورة في مجلة BMC الطبية، إلى بيانات من أكثر من 60 ألف فرد من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، وهي قاعدة بيانات على الإنترنت للسجلات الطبية وسجلات نمط الحياة لأكثر من نصف مليون بريطاني.