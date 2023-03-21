دول العالم التركي تحتفل بعيد "النوروز"

احتفلت دول العالم التركي، الثلاثاء، بعيد "النوروز" المبشر بقدوم فصل الربيع وتجدد الطبيعة، عبر فعاليات مختلفة.

وأقيمت احتفالات رسمية في حديقة "أوزبكستان الجديدة"، في العاصمة الأوزبكية طقشند، وتم إعلان عطلة لمدة 4 أيام في البلاد بمناسبة العيد.

وشارك في الاحتفالات الرسمية رئيس البلاد شوكت ميرضيائيف وأعضاء الحكومة ورؤساء البعثات الأجنبية والعديد من المدعوين.

أما في كازاخستان التي أعلنت عطلة رسمية لمدة 3 أيام بهذه المناسبة، فقد أقيمت الاحتفالات في مختلف مدن البلاد.

واستقبل العديد من أفراد الشعب الكازاخي العيد في الخيام التي تعد بمثابة البيوت التقليدية للبلاد، وفي إطار الاحتفالات أقيم سوق نوروز، الذي يحاكي الأسواق التراثية في العاصمة أستانة.

وزار رئيس البلاد قاسم جومارت توكاييف السوق الذي تباع فيه مشغولات يدوية.

كما أعلنت تركمانستان عطلة رسمية اليوم وغدا بمناسبة العيد، وأقيمت احتفالات في مناطق مختلفة بالبلاد.

أما أذربيجان فأعلنت عطلة رسمية بمناسبة عيد نوروز حتى 27 مارس/آذار الجاري حيث ستتواصل الاحتفالات طوال فترة العطلة.

ويتزامن عيد النوروز مع حلول بداية فصل الربيع من كل عام، ويعد أحد الأعياد المشتركة لعدد من دول وسط آسيا.

كما يشكل رمزا للأخوة والثقافة المشتركة التي تجمع بين شعوب أوراسيا، ويحتفل به في 21 مارس/ آذار من كل عام.