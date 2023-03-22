بلديات إسطنبول تقيم فعاليات رمضانية في مناطق الزلزال

تعتزم البلديات في عموم ولاية إسطنبول لتنظيم فعاليات متنوعة طيلة شهر رمضان لدعم المواطنين المتضررين من الزلزال جنوبي تركيا.
ومن المنتظر أن تكثف بلدية إسطنبول الكبرى وبلديات الأقضية التابعة للولاية أنشطتها الرمضانية في مناطق زلزال 6 فبراير/ شباط الماضي، بحسب وكالة الأناضول.
وتشمل الأنشطة إقامة مراكز لتقديم وجبات الإفطار والسحور للمواطنين المقيمين في عموم الولايات الـ11 المتضررة من الزلزال جنوبي تركيا.
كما تستعد الفرق التابعة لبلديات إسطنبول لتوزيع طرود مساعدات تتضمن مواداً غذائية متنوعة من أجل المتضررين طيلة أيام الشهر الفضيل.
ومن المقرر أن تقيم الفرق المعنية فعاليات ترفيهية للأطفال بجانب ورش عمل تعليمية وفنية وتقديم دروس وندوات دينية للكبار في المنطقة.
وغداً الخميس غرة أيام شهر رمضان في تركيا ومعظم الدول العربية والإسلامية، بحسب التقويم الفلكي.