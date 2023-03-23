اختصاصي طبي يوصي بوجبة خفيفة بين الإفطار والسحور

أوصى الأكاديمي التركي غالب أكوكلو، بتناول وجبة خفيفة بين وجبتي الإفطار والسحور، والمشي بعد الإفطار في شهر رمضان المبارك.

وقال أكوكلو، وهو رئيس قسم الصحة العامة بكلية الطب في جامعة تراقيا بولاية أدرنة، غرب تركيا، إنه يجب ألا يكتفي الشخص بوجبة فطور فقط في أيام رمضان.

ودعا الأكاديمي، في حديث لوكالة الأناضول، إلى تناول طبق من الحساء والتوقف لفترة قصيرة عن الأكل ومن ثم الانتقال لتناول الطبق الرئيسي.

كما نصح أكوكلو بتناول كميات كبيرة من السوائل بين وجبتي الفطور والسحور.

وأردف رئيس قسم الصحة العامة بكلية الطب في جامعة تراقيا أنه يجب تناول وجبة خفيفة بين وجبتي الإفطار والسحور، مؤكداً على ضرورة الابتعاد عن المأكولات المقلية بالزيت، وتناول مأكولات مطبوخة بالفرن أو مسلوقة بالماء.

كما حذر من مخاطر عدم الحركة بعد تناول وجبة طعام غنية، داعياً إلى ممارسة المشي لنحو 20 دقيقة والقيام بتمارين رياضية بعد الإفطار.