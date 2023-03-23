متضررون من زلزال تركيا يستقبلون أول سحور في مراكز الإيواء

استقبل متضررون من زلزال تركيا، ليل الأربعاء- فجرالخميس، أول سحور في شهر رمضان هذا العام في مراكز الإيواء المؤقتة التي انتقلوا إليها إثر كارثة الزلزال.

ورصدت الأناضول استيقاظ قاطني المركز القطري التركي للمنازل مسبقة التجهيز في مدينة أنطاكيا بولاية هطاي، لتناول وجبة السحور.

ويقطن في هذا المركز ما يقرب من 1500 شخص، حيث خيمت مشاعر الفرح على الصائمين بحلول رمضان، والحزن على فراق أحبتهم الذي قضوا تحت أنقاض الزلزال.

و قالت الناجية من الزلزال فاطمة عباس أوغولاري (66 عاماً) إن السلطات وفرت لها سبل الانتقال والإقامة في مركز المنازل مسبقة التجهيز إثر نجاتها من الزلزال.

وأوضحت أنها تناول وجبة السحور، مستبشرة بحلول شهر رمضان المبارك، وآملة أن يحمل هذا الشهر معه "رحيل الأحزان".

بدوره أعرب أحمد فرقان غوتشلو (22 عاماً) عن شكره للقائمين على خدمة المركز السكني المؤقت، مبيناً أن المشرفين على المركز يوظفون كل الجهود لخدمة متضرري الزلزال.

وقال محمد صارب إن السحور يحمل مشاعر روحانية جميلة، بالرغم من غصة فراق الأحباب إثر الزلزال.

كما تناول نزلاء بقية مراكز الإيواء على متن سفن عائمة وفي الخيام وجبات السحور، وسط المشاهد نفسها من الفرح الممزوج بالحزن، وفق وكالة الأناضول.

وفي 6 فبراير/ شباط الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزال بقوة 7.7 درجات وأعقبه آخر بقوة 7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.