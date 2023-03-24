تركيا تشارك في فعالية "ساعة الأرض" إحياءً لذكرى ضحايا الزلزال

تشارك تركيا في فعالية "ساعة الأرض" من خلال إطفاء أنوارها تعبيراً عن إحياء ذكرى ضحايا الزلازل المدمرة التي وقعت الشهر الماضي وأودت بحياة أكثر من 50.000 شخص.

وفي بيان له، قال الصندوق العالمي للحياة البرية من أجل الطبيعة في تركيا، إن فعالية "ساعة الأرض" تقام حول العالم يوم السبت الأخير من شهر مارس/آذار من كل عام، بناءً على دعوة المؤسسة. ومن المقرر أن تقام الفعالية هذا العام يوم غدٍ السبت 25 مارس/آذار بين الساعة 8:30 -9:30 مساءً بالتوقيت المحلي. وستقوم دول حول العالم بإطفاء أنوارها لمدة 60 دقيقة في دعوة عالمية للوحدة الدولية حول أهمية تغير المناخ.

وكجزء من الحدث الذي يقوده الصندوق العالمي للحياة البرية من أجل الطبيعة في تركيا، سيتم إطفاء أضواء المعالم والمؤسسات والمنازل في تركيا تخليداً لذكرى أولئك الذين فقدوا حياتهم في الزلزالين المدمرين اللذين ضربا جنوب البلاد في 6 فبراير/شباط.

كما تدعو المنظمة غير الحكومية إلى تفعيل مشروع "التعافي الأخضر" لإعادة بناء المناطق المتضررة من الزلزال بطريقة مقاومة للكوارث من خلال فعالية "ساعة الأرض". وسيتمكن المشاركون من دعم حملة "التعافي الأخضر" عن طريق الاشتراك في الموقع الالكتروني للفعالية.

ومما جاء في البيان نقلاً عن أصلي باسنلي رئيسة الصندوق: "قمنا بإطفاء الأنوار لمدة ساعة على مدى 16 عاماً للفت الانتباه إلى الخطوات التي يجب اتخاذها لمستقبل عالمنا، ولكننا هذه المرة سنطفئ الأنوار إحياءً لذكرى خسائرنا".

وأضافت: "ساعة الأرض هذا العام هي ساعة إحياء ذكرى الخسائر التي ألحقها بنا أعنف الزلازل في تاريخ بلادنا".

من جانبها أشارت إيبرو ديلدار إدين رئيسة مجلس الأعمال من أجل التنمية المستدامة في تركيا، إلى أن إعادة هيكلة منطقة الكارثة على أساس الاستدامة لها أهمية حيوية.

يُذكر أن "ساعة الأرض" بدأت في سيدني عام 2007 كحدث رمزي لإطفاء الأنوار، وقد دفعت هذه الفعالية العمل البيئي العالمي الرائد التابع للصندوق العالمي للطبيعة قدماً نحو الأمام، لتصبح واحدة من أكبر الحركات الشعبية في العالم من أجل البيئة، حيث تُحفز الأفراد والمجتمعات والشركات والمنظمات في 190 دولة وإقليم، على اتخاذ إجراءاتٍ بيئيةٍ ملموسة.