إعادة التأهيل باستخدام الروبوت تمنح الأمل للمصابين الناجين من الزلزال

يجد المصابون الناجون من تحت أنقاض الزلازل التي ضربت قهرمان مرعش، والذين يعانون من إصابات في الساق أو في النخاع الشوكي أو تلف في الدماغ، العلاج اللازم والمناسب لهم في مركز إعادة التأهيل الروبوتي في مستشفى بيلكنت في أنقرة.

وحول استخدام الروبوت في المعالجة تحدثت الدكتورة زينب أيدان كورتاران الأخصائية في المستشفى للإعلام المحلي قائلةً إن الأجهزة الروبوتية والواقع الافتراضي أصبحا جزءاً من الطب الحديث. "تُستخدم هذه التقنية في العلاج المكثف والمتكرر لمساعدة المرضى على استعادة قدرتهم على المشي. نحن أحد أكبر المراكز في تركيا وأحد المراكز القليلة في أوروبا. وبالإضافة إلى الأنظمة الروبوتية، نستخدم أيضاً أنظمة التوازن من خلال روبوت ذراعي يساعد على تنفيذ تمارين يدوية".

وعن تفاصيل هذه التقنية قالت الدكتورة كورتاران: "يمكن للروبوتات أن تجعل المريض إما يتحرك أو يوجه الحركة" مضيفةً أن أهم ميزة للنظام هي أنه يسهل حركات تشبه إلى حد بعيد المشي الطبيعي، ويقوم باستمرار بتحفيز الدماغ.

مؤكدةً أن المركز يقدم العلاج بالروبوت لعددٍ كبيرٍ من الإصابات كالمرضى الذين يعانون من تلف في النخاع الشوكي أو الدماغ، وكذلك أولئك الذين عانوا من سكتة دماغية أو يعانون من شلل دماغي أو أمضوا وقتاً طويلاً في العناية المركزة أو خضعوا لتدخل جراحي في العظام أو يعانون من صعوبة في المشي بسبب فترات طويلة من الخمول أو يعانون من مرض باركنسون.

وأوضحت كورتاران أن نظام المشي الآلي يوفر علاجاً يتضمن حركاتٍ للقدم والساق المصابة، تحاكي المشي الطبيعي، حيث يتم وضع المريض على جهاز المشي وتسهيل حركات المشي المشابهة للمشي الطبيعي بمساعدة الجهاز الروبوتي الموضوع على جانبي الساقين.

مشيرةً إلى أن وزن الجسم وسرعة المشي وزوايا المفاصل، يتم التحكم فيها عن طريق برنامج كمبيوتر من خلال المستشعرات الموجودة على الجهاز أثناء العلاج، وأضافت: "هناك شاشات واقع افتراضي حيث يمكن للمرضى رؤية حركاتهم الخاصة".

وتأكيداً على أهمية عملية إعادة التأهيل الروبوتي قالت كورتاران، إن عدد الجلسات يختلف باختلاف حالة المريض، وتستمر كل جلسة لمدة 45-60 دقيقة بواقع 10-30 جلسة. وبعد الجلسات، يتم تنظيم نوم المرضى وزيادة حركاتهم الوظيفية وثقتهم بأنفسهم.

"يمكن لمركزنا استقبال 50 مريضاً في اليوم، ويصل هذا العدد إلى 1500 مريض شهرياً. وبعد الكارثة الكبرى، تم نقل المرضى الذين يعانون من تلف في النخاع الشوكي والدماغ وصدمات في الرأس إلى مستشفانا. ونحن نحاول علاج الناجين من الزلزال أولاً".

بدوره وصف أحد المرضى الناجين من الزلزال، وضعه قائلاً: "لم يكن لدي أي أمل حتى أتيت إلى هنا. لقد استعدت في هذا المركز الحافز لأعيش حياتي من جديد. الأطباء وكل من يعتني بنا، جيدون جداً. لقد اعتنوا بنا كعائلتنا. آمل أن أخرج من هذا المستشفى واقفاً على قدمي".