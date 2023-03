باحثون أتراك يرصدون "فطر الزومبي" النادر في إحدى غابات إسطنبول

عثر باحثون أتراك مؤخراً على فطر نادر يسمى كورديسيبس ميليتاريس Cordyceps militaris، وهو نوع من الفطريات يعرف أيضاً باسم "فطر الزومبي"، في غابة ساماندرا Samandıra على الجانب الآسيوي من إسطنبول.

وبلغت شهرة "فطر الزومبي" نطاقاً واسعاً في جميع أنحاء العالم بسبب الفضول الذي أثاره المسلسل التلفزيوني "The Last of Us" الذي تحدث عن مأساة أنهت الحياة على الأرض بسبب إصابة البشر بهذا الفطر.

هذا وقد استعرض كل من نعيم غولتيش الباحث في الفطر الطبيعي الذي صادف فطر كورديسيبس ميليتاريس في غابة ساماندرا في إسطنبول، وسليمة سمرا إيرول عالمة الفطريات التي تُجري بحثاً أكاديمياً على الفطر المستخدم للأغراض الطبية، بعضاً من التفاصيل الأقل شهرة المتعلقة بهذا النوع النادر من الفطر.

وتعمل إيرول على دراسات الدكتوراه في الفطر الطبي في جامعة دوزجة القريبة من إسطنبول، وقد أجرت دراسات حول الفطر الطبي وإنتاجه وتأثيراته الطبية على مدى السنوات الخمس الماضية. وأوضحت أن كورديسيبس احتل مكانةً هامةً في الطب الصيني التقليدي منذ آلاف السنين بسبب خصائصه الدوائية، وأن عائلة الفطر التي ينتمي إليها يزيد عمرها عن 400 عام. كما أشارت إلى أنه الجنس الذي يحتوي على أكثر الأنواع عدداً.

وقالت إيرول مشيرةً إلى أن كل نوع من فطر كورديسيبس هو فطريات طفيلية تستهدف الحشرات المختلفة، بما في ذلك يرقات الصنوبر: "ما يجعل هذا الفطر مهماً هو استخدامه كمصدر للشفاء في الطب الصيني التقليدي منذ آلاف السنين".

وبالإضافة إلى ذلك، أوضحت إيرول أيضاً أن هذا الفطر ينمو على ارتفاعات عالية في جبال الهيمالايا والتبت، ويتم استهلاكه كغذاء، خاصة في الهند والصين. مؤكدةً أن الفطر يحتوي على مواد فعالة ومركبات تستخدم في علاج أمراض الكلى والكبد.

وأضافت أن الفطر الذي ينتمي إلى جنس كورديسيبس يستخدم بشكل خاص في الطب الصيني التقليدي كمعزز لمستوى الطاقة اليومي ومسرع للتمثيل الغذائي أيضاً، وأنه تم الكشف عن أن العدائين الثلاثة الذين حطموا خمسة أرقام قياسية عالمية في سباقات الـ 1500 و3000 و10.000 متر، في دورة الألعاب الوطنية عام 1993 التي أقيمت في بكين، استخدموا فطر كورديسيبس ميليتاريس.

وأشارت إيرول إلى أن اكتشاف الفطر في تركيا أمر مثير للغاية. وأضافت أنها تحاول إنتاج العلاجات الفطرية من عينات الفطر التي جمعتها وأن دراساتها حول الإنتاج المحلي لهذا النوع مستمرة.

من جانبه قال غوليتش الباحث في الفطر الطبيعي، إنه كرس دراساته بعمق لاكتشاف الفطر، وإنه تم اكتشاف أكثر من 2500 نوع من الفطر المعروف باسم "عش الغراب" في تركيا حتى الآن، مضيفاً أن أكثر من 1000 من هذا الفطر موجود في الغابات. وعلاوة على ذلك، أضاف أنه حتى الآن لديه فرصة لدراسة 219 نوع من هذه الفطر، والتعرف عليها بأسمائها اللاتينية العلمية.

مشيراً إلى أن أكثر هذه العناصر إثارة للاهتمام هو كورديسيبس ميليتاريس، قال غوليتش: "تعود مغامرتي مع الفطر إلى ما يقرب من 20 عاماً. لقد بحثت عن هذا الفطر في الغابات لسنوات عديدة وعندما قرأت في مصدر أجنبي أن له صلة بالصنوبر ذهبت إلى الغابات بحثاً عن حشرة كيس الصنوبر الموجودة على أشجار الصنوبر".

وأضاف: "كما تقول المصادر إن الفطر يظهر على الأرض في الطقس البارد، وقد وجدت أخيراً فطر كورديسيبس ميليتاريس في غابات الصنوبر في إسطنبول عام 2015 '' مضيفاً أنه نشر مقالا علميا عنه عام 2016.

وذكر غولتيش أنه بالرغم من كونه فطراً صغيراً، إلا أنه يمكن ملاحظته بسهولة عند المشي بسبب لونه الأحمر وأنه يجب البحث عنه في الأماكن التي تنتشر فيها أشجار الصنوبر بواسطة خنافس الصنوبر أو ما يُعرف بحشرة كيس الصنوبر.

وصرح غوليتش أنه في المسلسل التلفزيوني "The Last Of Us" الذي يتم بثه حالياً على إحدى المنصات الرقمية، يتطور سيناريو مثل نهاية العالم بسبب حقيقة أن فطر كورديسيبس يتسبب في وباء جديد يحول الناس إلى الاموات الأحياء.

وأوضح غوليش أن "البعض يشعر بالقلق من أن فطريات كورديسيبس سوف تسيطر على الجهاز العصبي للإنسان وتحولهم إلى كائنات زومبي. وهذا لا يبدو ممكناً علمياً".

وأضاف أن فطريات كورديسيبس لا يمكن أن تنمو في درجات حرارة تزيد عن 25 درجة مئوية، "لذلك ، فإن تطور هذه الفطريات في البشر أو الثدييات الأخرى بدرجة حرارة الجسم 37 درجة مئوية، والسيطرة على الجسم والتسبب في أي ضرر هو أمر مستحيل من منظور طبي". مؤكداً على أهمية الفطر في سياق الطب الوقائي، واقترح إجراء المزيد من الأبحاث على الفطر.