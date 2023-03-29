توزيع 55 طناً من طعام الحيوانات في هطاي التركية بعد الزلزال المدمر

لم تنس فرق الإنقاذ المحلية العاملة في المناطق المنكوبة بالزلزال، الاحتياجات الغذائية للحيوانات الأليفة والضالة في ولاية هطاي الجنوبية الشرقية، فقامت بتوزيع حوالي 55 طناً من أغذية الحيوانات الأليفة منذ اليوم الأول للكارثة.

وبتنسيق من محافظ أماسيا، تواصل الفرق التابعة للمديرية الإقليمية السابعة لحماية الطبيعة والمتنزهات الوطنية وبلدية هطاي والبلديات المحلية والمنظمات غير الحكومية، عملها لتوفير طعام الحيوانات الأليفة وتقديم الرعاية للحيوانات التي تحتاج إليها، بما في ذلك تلك التي تم إنقاذها من تحت الأنقاض.

وبتنسيق من الجمعية الطبية البيطرية التركية، يوضع الطعام للحيوانات الضالة مثل القطط والكلاب حول الأنقاض والمناطق السكنية في جميع أنحاء هطاي.

كما تدعم الفرق المخصصة بالولاية الاحتياجات الغذائية للحيوانات الأليفة لضحايا الزلزال الذين يعيشون في مدن الخيام والحاويات وبعض المنازل.

وحول الإجراءات المتبعة قال مصطفى ماساتلي والي أماسيا والمنسق المسؤول عن صحة الحيوانات ورعايتها في المدينة، إن الإجراءات المتخذة لاستيعاب الحيوانات الأليفة والضالة في ظل ظروف مناسبة، تم تنفيذها مباشرةً في أعقاب الزلازل المدمرة في 6 فبراير/شباط.

وأوضح ماساتلي أن الحيوانات التي تم إنقاذها من الأنقاض، والتي أُرسلت من أنطاكيا وإسكندرون وسامانداغ في هطاي، عولجت في مركز جمع الحيوانات: " نقلت الحيوانات التي تركت دون رعاية في الشوارع، إلى الملاجئ لفحصها وتلقيحها وتوفير الرعاية اللازمة لها. كما تم توفير حوالي 55 طناً من الطعام وتوزيعها على حيواناتنا''.

وذكر ماساتلي أن الأطباء البيطريين والمواطنين المتطوعين ساهموا أيضاً في العمل، وقال: ''بصرف النظر عن توفير التغذية والرعاية للحيوانات في الملاجئ وفي الشارع، نقدم أيضاً الدعم الغذائي للحيوانات الأليفة في الخيام ومدن الحاويات حيث يقيم الناجون من الزلزال، كذلك نقدم خدمات العلاج للحيوانات المصابة والمريضة من خلال بيطريون متطوعون".