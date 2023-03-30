أبحاث جديدة: لا لزوم للمضادات الحيوية في الإصابات الفيروسية

كإجراء وقائي ضد العدوى البكتيرية المشتركة، يعطي الأطباء المضادات الحيوية للمصابين بعدوى فيروسية حادة. وتشير دراسة جديدة إلى أن هذه الممارسة قد تكون غير ضرورية.

فقد حقق الباحثون في تأثير استخدام المضادات الحيوية على البقاء على قيد الحياة في أكثر من 2100 مريض في مستشفى في النرويج بين عامي 2017 و2021. ووجدوا أن إعطاء المضادات الحيوية للأشخاص المصابين بعدوى الجهاز التنفسي الشائعة من غير المرجح أن يقلل من خطر الوفاة في غضون 30 يوماً.

وفي ذروة الوباء، تم وصف المضادات الحيوية لحوالي 70% من مرضى كوفيد-19 في بعض البلدان، ما قد يساهم في ظهور مسببات الأمراض المقاومة للمضادات الحيوية، المعروفة باسم الجراثيم المقاومة.

وحول نتائج هذه الأبحاث قالت المؤلفة الرئيسية الدكتورة ماغريت غارلسداتر هوفيند من مستشفى جامعة أكرشوس وجامعة أوسلو بالنرويج، إن هذه البيانات الجديدة التي لم يتم نشرها في مجلة طبية، تشير إلى "الإفراط في استخدام المضادات الحيوية" والذي ساعد إلى جانب إساءة استخدامها، الميكروبات على أن تصبح مقاومة للعديد من العلاجات، وهو ما يعتبره علماء التنمية أحد أكبر التهديدات للصحة العالمية، نظراً لأن العلاجات البديلة لا تزال قيد التطوير البطيئ بشكل ينذر بالخطر.

وقد شمل هذا البحث الأخير، الذي سيتم تقديمه في المؤتمر الأوروبي لعلم الأحياء الدقيقة السريرية والأمراض المعدية الشهر المقبل في كوبنهاغن، المرضى الذين ثبتت إصابتهم عن طريق مسحة الأنف أو الحلق للعدوى الفيروسية مثل الأنفلونزا أو كوفيد-19. وتم استبعاد أولئك الذين يعانون من عدوى بكتيرية مؤكدة بالتحاليل.

وبشكل إجمالي، تلقى 63% من المرضى البالغ عددهم 2111 مريضاً، مضادات حيوية لعدوى الجهاز التنفسي أثناء إقامتهم في المستشفى، وخلال 30 يوماً توفي 168 مريضاً، منهم 22 فقط لم يتم وصف المضادات الحيوية لهم.

وبعد احتساب العوامل بما في ذلك الجنس والعمر وشدة المرض والأمراض المزمنة بين المرضى، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا المضادات الحيوية الموصوفة أثناء إقامتهم في المستشفى، كانوا عرضة للوفاة في غضون 30 يوماً أكثر من أولئك الذين لم يعطوا المضادات الحيوية.

ولاحظ فريق البحث أن المرضى ذوي الحالات الأشد والذين يعانون من أمراض أساسية أكثر، كانوا أكثر عرضة للحصول على المضادات الحيوية والموت. وقالوا إن عوامل أخرى، مثل التدخين يمكن أن تلعب دوراً أيضاً.

وأكدت هوفيند: "يتعين على الأطباء أن يجرؤوا على عدم إعطاء المضادات الحيوية في حالة الشك، بل إعطاؤها في الحالات الضرورية المثبتة فقط".

نظرًا لقيود دراسة بأثر رجعي مثل هذه الدراسة ، قالت إن التجربة السريرية ، التي بدأها هوفيند وزملاؤها مؤخرًا ، ضرورية لتحديد ما إذا كان المرضى الذين يدخلون مستشفى مصابين بعدوى الجهاز التنفسي الشائعة يجب أن يعالجوا بالمضادات الحيوية.