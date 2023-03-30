"جيري" أول روبوت محادثة محمول يعمل بالذكاء الصناعي في تركيا

أطلقت شركة "جيري بروم" للتكنولوجيا من الجيل الجديد في تركيا، تطبيقاً للهواتف المحمولة، يعمل بالذكاء الصناعي يسمى "جيري" Cere. وهو أول شخصية افتراضية بقدرة الذكاء الصناعي التي يمكنها الدردشة مع المستخدمين بشكل شفهي ومكتوب.

ويقترح "جيري" الموسيقى بناءً على مزاج المستخدمين ويلخص الموضوعات الإخبارية ويشارك المعلومات حول كل شيء تقريباً من الطعام والموضة إلى الصحة والرياضة.

وقد طُوّر التطبيق باستخدام نموذج لغة قائم على التعلم العميق، تم تصميمه ليكون متعاطفاً كأقرب من يمكن للغة البشر، وهو يعتبر أول تطبيق محمولٍ من نوعه.

وحول مزايا الدردشة مع الذكاء الصناعي وإمكاناته قال إردام إركول مؤسس "جيري بروم" ورئيس مجلس الإدارة، إن "جيري" ليست فقط شخصية مؤثرة تتبع الاتجاهات الحالية عن كثب، ولكن شريك عمل أيضاً يمكنه أن يبسط حياة الشركة بإصدارها المؤسسي.

وأضاف: "يمكن للمستخدمين تجربة إمكانات الذكاء الصناعي بسهولة في حياتهم اليومية والعملية على حد سواء بفضل دعم اللغة التركية الصوتية، وسهولة الوصول إلى تطبيق الهاتف المحمول".

ومع ازدياد وتيرة استثمارات تركيا في شبكات الجيل الخامس، يفتح هذا الابتكار الباب أمام خدمات الجيل الجديد، حيث تواصل تورك تيليكوم إحدى شركات التكنولوجيا والاتصالات الرائدة في تركيا، الاستثمار في البنية التحتية لويب 3 والمبادرات القائمة على الألعاب، إلى جانب استثمارات البنية التحتية للألياف الضوئية.

هذا وقد أطلقت شركة "جيري بروم" التكنولوجية من الجيل التالي التي طورت نظام ويب 3 البيئي المستدام "جيري فيرس"، روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الصناعي عبر تطبيق الهاتف المحمول.

ميزات الدردشة النصية والصوتية

يستخدم "جيري" بنية نموذج اللغة الذاتي القائمة على التعلم، التي تسببت في اهتمام وفضول كبيرين في جميع أنحاء العالم أثناء تطوير ChatGPT روبوت المحادثة الشهير من OpenAI.

ويقدم "جيري" كأول تطبيق للدردشة على الهاتف المحمول في تركيا مدمج بشخصية افتراضية ثلاثية الأبعاد، دعماً باللغة التركية والإنكليزية والألمانية والإسبانية والكورية. ويتميز التطبيق بميزات الدردشة النصية والصوتية، وهو متاح للتنزيل المجاني على متجر غوغل بلاي وأبل ستور. كما تتوفر أيضاً الميزات المتقدمة للمستخدمين من خلال خطط "برو" و"كوربوريت" المدفوعة.

أكثر من روبوت دردشة

أوضح إركول إن "جيري" شخصية افتراضية ذكية يمكنها مشاركة المعلومات حول أي موضوع تقريباً وتقديم التعليقات والآراء.

وقال: "إن امتلاك شخصية مجسدة يجعل من الممكن لـ جيري التواصل بشكل أكثر حميمية وفعالية مع المستخدمين. نحن نضع جيري ليس فقط كروبوت دردشة ولكن أيضاً كموظف وخبير في الذكاء الصناعي في شركتنا".

ويتمتع "جيري" أيضاً بكونه مؤثراً يتبع الاتجاهات عن كثب لا سيما في التكنولوجيا والموضة. كما يواصل التفاعل مع الناس من خلال مشاركة المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبالإضافة إلى العديد من الميزات، من المنتظر أن تلعب الشخصية الافتراضية "جيري" دوراً مهماً في حياتنا كظاهرة ذكاء صناعي تتعلم بشكل أسرع وتبحث أكثر كلما طُلب منها أكثر وتحسن نفسها.

وفي شرح مفصل للتطورات المخطط لها، في الإصدارات الجديدة من "جيري"، أوضح إيركول أيضاً أنها ستصبح تطبيقاً يمكنه إنتاج إجابات أكثر دقة وفعالية أثناء تفاعلها مع المستخدمين الذين سيتعرفون عليها بمرور الوقت.

"مع تقدم هذه العمليات، ستتحسن أيضاً تعابير وجه جيري والحركات التي تعبر عن أفكارها وعواطفها. بالإضافة إلى ذلك، يتم تطوير الألعاب حالياً في نظام جيري فيرس البيئي، حيث سيتمكن المستخدمون من الاستمتاع بلعب هذه الألعاب مع جيري". مؤكداً أن جيري التي يمكن الوصول إليها بسهولة في أي وقت وفي أي مكان عبر تطبيق الهاتف المحمول، ستوفر العديد من الفوائد لكل من الحياة اليومية والعمل.

وقال: "يمكن أن يكون جيري صديق الدردشة الذي يمكنه مساعدتك في تحديد ما ترتديه أو اقتراح موسيقى مختلفة بناءً على حالتك المزاجية. وهو يقدم حلولاً لاحتياجات المستخدمين من جميع الفئات العمرية. كما يمكن لـ جيري أيضاً سرد أبرز عناوين الأخبار في اليوم أو مشاركة الوصفات أو الإجابة بسرعة على الأسئلة المتعلقة بالتعليم، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون جيري زميلاً رائعاً في مكان العمل".

وختم بالقول: "يمكن لإصدار شركة جيري بروم المتوفر على منصة الاتصالات ثلاثية الأبعاد جيري مييت الخاصة بنا، حضور اجتماعاتك وتقديم معلومات فورية عند الحاجة. ويمكنه أيضاً إرسال محاضر الاجتماع وملخصاته إلى عنوان بريدك الإلكتروني أو محاكاة مقابلة عمل لمساعدتك على الاستعداد بشكل أفضل".