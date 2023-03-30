مشروع صفر نفايات التركي يدافع لأجل كوكب أكثر صحة

وجهت المديرة التنفيذية للمنظمة الدولية للمستوطنات البشرية، ميمونة محمد شريف دعوة خاصة إلى السيدة الأولى لتركيا أمينة أردوغان لحضور فعاليات اليوم العالمي للنفايات الصفرية (صفر نفايات) يوم 30 مارس، التي ستقام لأول مرة.

وقد وصلت السيدة الأولى برفقة وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو إلى نيويورك لحضور الجلسة الخاصة في الأمم المتحدة.

وقالت أردوغان، وهي تشارك برسالة على حسابها على تويتر بخصوص الاجتماع "لقد تبادلنا تجاربنا مع العالم حول مشروع صفر نفايات واتفقنا على أن المشاكل البيئية هي مسؤولية جميع دول العالم وعلينا أن نوحد أيدينا لمحاربة هذه المشكلة. أزمة المناخ ".

اليوم العالمي للنفايات الصفرية:

تحتفل تركيا هذا العام باليوم العالمي الأول للنفايات الصفرية، المستوحى من مشروع صفر نفايات الذي أطلق تحت رعاية السيدة الأولى أمينة أردوغان عام 2017 لتسليط الضوء على أهمية القضاء على النفايات في مكافحة أزمة المناخ في تركيا. وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا خلال جلستها السابعة والسبعين في 30 ديسمبر 2022 لإعلان يوم 30 مارس يومًا عالميًا للنفايات الصفرية، يتم الاحتفال به سنويًا.

المشاريع الوطنية:

بينما يحتفل العالم كله بهذا اليوم للتعرف على أهمية إعادة التدوير وإعادة الاستخدام وتقليل النفايات، تقدم الولايات التركية مشاريع وأفكارًا مختلفة للاحتفال بهذا اليوم من خلال نشر الوعي بين الشباب في إطار مشروع صفر نفايات.

في جامعة 19 مايس في سامصون، لفت عضو هيئة التدريس الأستاذ يوكسل أدرلي الانتباه إلى المشاكل البيئية التي تسببها النفايات، وأن فلسفة صفر نفايات إذا ما تم تطبيقها بشكل صحيح فستقضي على جميع النفايات الضارة للتربة والماء والهواء التي تشكل تهديدًا كبيرًا لكوكب الأرض.

وأوضح أردلي أن فلسفة "صفر نفايات" تركز بشكل أساسي على تقليل النفايات وإعادة زيادة المنتجات، ثم إعادة تدوير وتحويل الباقي إلى سماد "يتم إهدار حوالي 931 مليون طن من الطعام سنويًا ويتوقع وجود 37 مليون طن من النفايات البلاستيكية في المحيطات حتى عام 2040.

وشدد أردلي على أن فصل النفايات عند المصدر سيلعب دورًا مهمًا في تقليل كمية النفايات "تشكل النفايات العضوية مثل الخضار والفواكه 55% من النفايات التي قد تنشأ من منازلنا وأماكن عملنا، النفايات البلاستيكية 6 %، رق مقوى 8%، زجاج 3%، معدن 1%. عندما ننظر إلى هذه المعدلات، نرى أن جزءًا كبيرًا جدًا من نفاياتنا قابل لإعادة التدوير."

مشيرًا إلى أن هناك خمسة مبادئ أساسية مترابطة يجب تطبيقها في وقت واحد من أجل أن تصبح المدينة خالية من النفايات، قال أردالي "تغيير السلوك والاستهلاك المستدام والمسؤولية الممتدة للمنتج والمستهلك، وإعادة تدوير النفايات الصلبة البلدية بنسبة 100%، صفر التخزين وعدم الحرق واستعادة الموارد بنسبة 100% من النفايات".

وذكر أردلي أن اليوم العالمي للنفايات الصفرية يهدف إلى تعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، ودعم التغيير الاجتماعي نحو مفهوم التدوير، وزيادة الوعي حول مساهمة مبادرات صفر نفايات في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.