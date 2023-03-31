خبراء يشرحون فوائد وعيوب النظام الغذائي الرمضاني

رمضان شهر الصيام المقدس وموسم التأمل الروحي عند المسلمين في جميع أنحاء العالم، وفي السنوات الأخيرة زاد التركيز على الفوائد الصحية للنظام الغذائي الرمضاني.

وأكد الخبراء قدرته على تعزيز فقدان الوزن وتحسين الصحة الأيضية وتعزيز الرفاهية العامة. ويستعرض هذا المقال المكونات المختلفة للنظام الغذائي الرمضاني الذي شرحه الخبراء وفوائده وعيوبه المحتملة، إلى جانب بعض النصائح للحفاظ على نمط حياة صحي خلال الشهر الفضيل.

سرعة الأكل

"ويصل جيغرلي" اختصاصي التغذية والنظام الغذائي أكد أنه يجب قضاء رمضان ضمن قواعد الأكل الصحي مع إيلاء اهتمامٍ خاصٍ لسرعة تناول الطعام عند الإفطار، وشدد أيضاً على الأهمية الحيوية لنظام المناعة القوي.

وقال جيغرلي إن "التغذية الصحية والكافية والمتوازنة مهمة لحياتنا في كل مرحلة، وأن تناول وجباتنا لمدة 15-20 دقيقة بدلاً من تناول الطعام بسرعة أثناء وجبات الإفطار سيساعدنا على فهم الشعور بالشبع، ولا ينبغي الإسراع في تناول الوجبات بل يجب أن نتناول الطعام ببطءٍ للمساعدة في عملية الهضم".

وأضاف: "يجب أن يكون الحساء متواجداً على مائدة الإفطار لأنه يهدئ معدة الصائمين، كما يُستحسن أن يُفطر الصائم بنصف كوب من الماء ثم الحساء قبل الانتقال إلى الطبق الرئيسي، الذي ينصح ألا يتم البدء فيه إلا بعد استراحة تتراوح من 10 الى 15 دقيقة".

وتابع خبير التغذية: "إذا طُهيت الوجبات بطرائق الخبز والشوي والسلق بدلاً من القلي، فلن تسبب أية معاناة أو مشاكل في الجهاز الهضمي، وبهذه الطريقة لا خوف من زيادة الوزن خلال شهر رمضان، ويمكن استخدام الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة والبرغل والمعكرونة بالنخالة عوضاً عن الكربوهيدرات المعتادة لزيادة الشعور بالشبع".

وأردف: "أما الحلويات أو الفطائر المخبوزة فهي ضرورية خلال شهر رمضان، شريطة أن يتم استهلاكها مع مراعاة الحصص والتوقيت، ومن خلال تناول جزء من الفاكهة والزبادي أو العيران بعد حوالي 2-2.5 ساعة من الإفطار، يمكن موازنة نسبة السكر في الدم مع وجبة خفيفة صحية".

استهلاك الماء

من جانبه، حذر "أوكان بلوكباشي"، طبيب الأعصاب وعالم فيزيولوجيا الأعصاب السريرية، من أن الصيام لفترات طويلة والجفاف والتغيرات في أنماط النوم، يمكن أن تؤدي إلى الصداع النصفي، لذلك أوصى مرضى الصداع النصفي بتناول الطعام بانتظام وشرب الكثير من السوائل.

وأوضح بلوكباشي أن "الصداع النصفي مشكلة صحية شائعة لمن يصومون خلال شهر رمضان، خاصة خلال الأيام القليلة الأولى عندما يمكن أن يؤدي التغيير في عادات الأكل إلى استثارة نوبات الصداع النصفي، كما أن التغييرات في أنماط الأكل والشرب والنوم يمكن أن تؤدي إلى حدوث نوبات لدى المرضى السابقين وتسبب نوبات جديدة من الصداع لدى أولئك الذين لا يعانون من هذه الحالة".

وأكد "بولكباشي" أن علاج الصداع النصفي يختلف من شخص لآخر وأن تشخيص هذا المرض يشير إلى صداع شديد مصحوب بحساسية للضوء والصوت بالإضافة إلى الغثيان والقيء والشعور بالضعف، ويمكن أن تستمر هذه الأعراض من 4 إلى 72 ساعة وأحياناً أسبوعاً كاملاً.

وشدد على أهمية التحقيق في الأسباب الكامنة وراء الصداع النصفي لدى زيارة المرضى للعيادات التخصصية، موضحاً أن "خطط علاج الصداع النصفي تعتمد على عمر المريض وتكرار النوبات والحالات الطبية الأخرى ونوع الصداع النصفي الذي يعاني منه كل مريض على حدة".

وأوصى بلوكباشي مرضى الصداع النصفي خلال شهر رمضان، بإيلاء المزيد من الاهتمام لنظامهم الغذائي وتناول الطعام بانتظام والحصول على قسط كافٍ من النوم وشرب الكثير من السوائل.

وبين أن مرضى الصداع النصفي لديهم أدمغة أكثر حساسية من غيرهم، وأن التغيرات في البيئة الخارجية مثل الروائح والأضواء الساطعة، يمكن أن تسبب لهم الصداع النصفي، بالإضافة إلى ذلك، فإن التغيرات في البيئة الداخلية مثل التقلبات في نسبة سكر الدم، يمكن أن تؤدي أيضاً إلى حدوث الصداع النصفي.

كما نصح اختصاصي مرضى الصداع النصفي، بضرورة توخي المزيد من الحذر لأن روتينهم سيتعطل، وقال: "يجب على مرضى الصداع النصفي تناول الأطعمة التي تمنع انخفاض السكر في الدم، مثل البطاطس المسلوقة والبيض والطحينة، خلال وجبة ما قبل الفجر والإكثار من شرب السوائل أيضاً بين الإفطار والسحور".