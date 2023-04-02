راحة "الحلقوم" بالورد.. هدية إسبارطة التركية للعالم

تلقى راحة الحلقوم بالورد المنتجة في ولاية إسبارطة التركية إقبالاً كبيراً في الأسواق التركية والعالمية.

وتغطي ولاية إسبارطة، الواقعة جنوب غربي تركيا، 65 بالمئة من انتاج زيت الورد في العالم، ويتم استخدام الورد في الصناعات الغذائية أيضاً وليس في قطاع مستحضرات التجميل فحسب.

وتشتهر المدينة بمربى الورد، وراحة الحلقوم المصنوعة باستخدام أوراق الورد.

وتلقى راحة الحلقوم بالورد المنتجة من قبل اتحاد تعاونيات إنتاج وبيع زيت الورد والبذور الزيتية "غولبيرليك"، إقبالاً داخل تركيا وخارجها.

وقال أحمد جليك، خبير صنع راحة الحلقوم في اتحاد التعاونيات، إن راحة الحلقوم بالورد ذات طعم مميز، تشتهر بها إسبارطة.

وأشار جليك، في حديث لوكالة الأناضول، إلى استخدام أوراق الورد الطازجة والمجففة في صنع راحة الحلقوم.

من جهته، قال مهندس الأغذية في الاتحاد، ألبر بستجي، إنهم ينتجون ويصدرون أفضل راحة حلقوم بالورد.

ولفت إلى أنهم يصدرون نحو 5 أطنان سنوياً، وذكر أن منتجهم يلقى اهتماماً في دول عديدة حول العالم في مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا، بجانب الطلب الكبير في السوق المحلية.