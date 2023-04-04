"تويتر" تستبدل "الطائر الأزرق" برمز عملة "دوجكوين"

أقدم رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك، الاثنين، مالك منصة "تويتر" على تغيير شعاره المعروف برمز الطائر الأزرق، بشعار العملة المشفرة "دوجكوين".

وتغير رمز منصة "تويتر"، الثلاثاء، وظهر شعار العملة المشفرة وهو عبارة عن "رأس كلب أرجواني اللون" على الصفحات الرئيسية للمنصة.

وحسب وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، شهدت قيمة عملة "دوجكوين" ارتفاعاً ملحوظاً قدر بنحو 30 بالمئة منذ أن أصبح شعارها رمزا لمنصة تويتر.

وتعد عملة "دوجكوين" من العملات الرقمية التي دخلت سوق العملات المشفرة مؤخرا، ويأتي شعارها على شكل أحد أنواع الكلاب ولهذا السبب أطلق عليها فيما بعد عملة "الكلب الإلكترونية".

ويعد إيلون ماسك من أحد الداعمين البارزين لعملة "دوجكوين"، ويسمح للأشخاص دفع ثمن السيارات الكهربائية الفاخرة التي تصنعها شركته "تسلا" باستخدام تلك العملة المشفرة.

ووفقاً لتقارير إعلامية، يُعتقد أن تغيير شعار تويتر أمر مؤقت، ولم يعلق ماسك أو أي من إدارة تويتر حتى الساعة (21:50 ت.غ) على تلك الخطوة أو الهدف منها.