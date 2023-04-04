لبن "الكفير" يزيد من تحمل الصيام الطويل في رمضان

يعتبر "الكفير" من منتجات الألبان الهامة جداً في التغذية اليومية، نظراً لما يتمتع به من قيمة غذائية عالية وكونه مصدراً جيداً للبروتين، كما أنه يساعد على الشعور بالشبع أثناء الصيام لساعات رمضان الطويلة.

وحول أهمية التغذية الصحية في شهر الصيام تحدثت الدكتورة أصليهان قارا، اختصاصية التغذية والنظام الغذائي في مستشفى ميديكال بارك في منطقة بينديك بإسطنبول، وأكدت أن "الكفير له مكانة خاصة في التغذية الرمضانية، لأن منتجات الألبان مصدر مهم للعديد من العناصر الغذائية وخاصة البروتين والكالسيوم وفيتامين B2 وفيتامين B12".

وذكرت قارا أنه نظراً لأن "الكفير مصدر مهم للبروتين والكالسيوم، فيمكن للصائمين تضمينه في وجبات الإفطار والسحور".

وأضافت اختصاصية التغذية والنظام الغذائي: "يحتوي الكفير على جميع العناصر الغذائية الموجودة في الحليب. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على الأحماض الأمينية وبعض الأحماض الدهنية، وهي ضرورية للغاية للجسم ويجب تناولها مع الطعام، كما يتمتع الكفير بقيمة غذائية عالية وهو مصدر جيد للبروتين، ويمنح الصائمين شعوراً بالشبع أثناء الصيام".

وأشارت الدكتورة قارا إلى أن "الناس يستهلكون أغذية البروبيوتيك لأنها توفر الحماية من الأمراض وتساعد على عيش حياة صحية".

وأردفت: "الكفير هو منتج حليب مخمر طبيعي معقد يحتوي على أكثر من 50 نوعاً من البكتيريا البروبيوتيك والخمائر، ويتزايد موقعه بين مصادر النظام الغذائي الصحي، كما تؤثر بعض الفيتامينات والمستقلبات المختلفة المتكونة في إنتاج الكفير، بشكل إيجابي على الأمعاء البشرية والجهاز المناعي".

ولفتت قارا إلى أنه من الضروري الانتباه إلى كمية "الكفير" التي يتم تناولها، إذ يوصى باستخدام كأسين كحد أقصى عند البالغين وكوب واحد فقط للأطفال.